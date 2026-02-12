Manchar Protest : भावडी गावकऱ्यांचा सौर प्रकल्पाला विरोध; झाडांची तोड थांबवण्याची मागणी

मंचर : आंबेगाव तालुक्यातील भावडी ग्रामपंचायतीच्या तेरा हेक्टर गायरान जमिनीपैकी सुमारे दहा हेक्टर क्षेत्रावर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प योजनेअंतर्गत सौर प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, या ठिकाणी सुमारे पाच हजार झाडांची तोड झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. गावकऱ्यांना विश्वासात न घेता प्रकल्प राबविला जात असल्याच्या निषेधार्थ संतप्त ग्रामस्थांनी गुरुवारी (ता.१३)काम बंद पाडले.मंचर–कुरवंडी रस्त्यालगत भावडी गावच्या गायरान क्षेत्रात २० ते २५ फूट उंचीची विविध जातींची झाडे विनापरवाना तोडण्यात आल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी ग्रामपंचायत कार्यालयात ग्रामस्थांची बैठक झाली. प्रकल्पामुळे भावडी–बहिरवाडी मार्गे राजगुरुनगर हा प्रमुख मार्ग कायमस्वरूपी बंद होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. तसेच गावातील विविध विकासकामांवर व शेती व्यवसायावरही परिणाम होणार असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली..Premium| Climate warning: मानवी हस्तक्षेपाला हवा लगाम.सरपंच कमल कातळे, उपसरपंच सोपान काळे सामाजिक कार्यकर्ते अशोक बाजारे, दिगंबर कातळे,गोरक्ष नवले हरिश्चंद्र चक्कर बाबाजी नवले सुशांत नवले यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले, की प्रशासन एकीकडे वृक्षलागवड व संवर्धनाबाबत जनजागृती करत असताना येथे हजारो झाडांची तोड करण्यात आली आहे. ग्रामसभेचा ठराव नसताना व ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता योजना राबविणे योग्य नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.“कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प थांबविण्यासाठी गावकरी रस्त्यावर उतरतील,” असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी आंबेगाव जुन्नर विभागाचे प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांना गावकऱ्यांनी निवेदनही पाठवले आहे..दरम्यान या भागात काम करणाऱ्या पर्यावरण प्रतिष्ठान राजूर नगर यासेवाभावी संस्थेचे सचिव राजन जांभळे म्हणाले"भावडीगावकऱ्यांनी वृक्ष लागवड संवर्धनाचा प्रभावी प्रकल्प इथे राबवलेला आहे.वृक्षतोडीला विरोध आहे. याबाबत गावकऱ्यांच्या बाजूने जिल्ह्यातल्या सर्व पर्यावरण क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या संस्था उभ्या राहतील. प्रशासनाने ताबडतोब या कामाला स्थगिती द्यावी अन्यथा मोठे आंदोलन उभे करावे लागेल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.