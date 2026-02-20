Pune Bhigwan Kidnapping Case : भिगवण अपहरण प्रकरणात आणखी एक मोठा ट्विस्ट, अपहृत तरुणी प्रियकरासोबत मध्यरात्री पोलिस ठाण्यात हजर झाली पण...

इंदापूर तालुक्यातील भिगवण येथे मंगळवारी दुपारी सुमारे ४ वाजता घडलेल्या भरदिवसा अपहरण प्रकरणाने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली होती. २१ वर्षीय तरुणी लग्नाच्या खरेदीसाठी आई आणि भावासोबत दुचाकीवरून घरी परतत असताना दोन सख्ख्या भावांनी मिरचीपूड डोळ्यात टाकून मारहाण करत तिला जबरदस्तीने टेम्पोमध्ये नेल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली होती..लव जिहादचा संशय व्यक्त गावकऱ्यांनी पुणे-सोलापूर महामार्ग रोखून धरला, भिगवण बंदची हाक दिली आणि मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले. मात्र तरुणीने व्हिडिओ जारी करुन अपहरण झाले नसल्याचे सांगितले त्यानंतर ती शुक्रवारी मध्यरात्री प्रियकरासह बारामती पोलिस ठाण्यात हजर झाली. दरम्यान डोळ्यांत मिरची पूड टाकली नसल्याचा वैद्यकीय अहवाल पुढे आल्याने या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. .पोलिसांनी आरोपी जहीर हारून शेख आणि आयान हारून शेख (रा. शेखवस्ती, स्वामी चिंचोली, ता. दौंड) यांच्यावर भिगवण पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता. तरुणीच्या शोधासाठी सहा पथके रवाना करण्यात आली होती. मात्र तरुणी शुक्रवारी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास बारामती शहर पोलिस ठाण्यात स्वतः हजर झाली..Bhigwan Crime : आई अन् भावाच्या डोळ्यांत मिरची पूड टाकून तरुणीचे दोघांकडून अपहरण.तिने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात स्पष्ट केले की, अपहरण झाले नाही, मी स्वतःच्या इच्छेने जहीर शेख यांच्यासोबत निघून गेले. तिने सांगितले की, दोघांमध्ये ९ वर्षांपासून प्रेमसंबंध आहेत आणि कुठलीही जबरदस्ती नव्हती. यापूर्वीच तिने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करून हे स्पष्ट केले होते, ज्यात ती म्हणाली, "जबरदस्ती नाही, माझ्या इच्छेने मी निघाले असून आमचे एकमेकांवर प्रेम आहे." २२ फेब्रुवारी रोजी तिचे लग्न होते. पण त्याआधीच १७ तारखेला ती जहीर शेख सोबत निघून गेली. तिच्या अपहरणाची तक्रार देण्यात आली. .पोलिस तपासात काय समोर आले?तरुणी आणि आरोपी एकमेकांना लहानपणापासून ओळखतात.दोघांचे घर शेजारीच आहे.कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स (CDR) मधून एक महिनाभरापासून फोनवर बोलणे सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले.व्हॉट्सअॅप चॅट्सची तपासणी सुरू आहे.तरुणीचे लग्न २२ फेब्रुवारीला ठरले होते. यानंतर ती प्रियकरासोबत निघून गेली. या घटनेमुळे सुरुवातीला धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यता होती, त्यामुळे पोलिसांनी मोर्चे काढू नयेत आणि शांतता राखण्याचे आवाहन केले होते. आता तरुणीच्या जबाबानंतर प्रकरण प्रेमप्रकरण असल्याचे समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.