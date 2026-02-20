Pune Bhigwan Kidnapping Case : भिगवण अपहरण प्रकरणात आणखी एक मोठा ट्विस्ट, अपहृत तरुणी प्रियकरासोबत मध्यरात्री पोलिस ठाण्यात हजर झाली पण...

पुणे

Daund kidnapping Case : गावकऱ्यांनी ‘लव्ह जिहाद’चा संशय व्यक्त करत पुणे-सोलापूर महामार्ग रोखून आंदोलन केले. तरुणीने सोशल मीडियावर व्हिडिओ जारी करून अपहरण नसल्याचे स्पष्ट केले. ती मध्यरात्री बारामती शहर पोलिस ठाण्यात प्रियकरासोबत स्वतः हजर झाली.
Yashwant Kshirsagar
इंदापूर तालुक्यातील भिगवण येथे मंगळवारी दुपारी सुमारे ४ वाजता घडलेल्या भरदिवसा अपहरण प्रकरणाने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली होती. २१ वर्षीय तरुणी लग्नाच्या खरेदीसाठी आई आणि भावासोबत दुचाकीवरून घरी परतत असताना दोन सख्ख्या भावांनी मिरचीपूड डोळ्यात टाकून मारहाण करत तिला जबरदस्तीने टेम्पोमध्ये नेल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली होती.

