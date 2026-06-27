पुणे

Bhigwan Crime : भिगवण पोलिसांची दमदार कामगिरी! केबल चोरी करणारी टोळी जेरबंद; ६.३३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, पाच आरोपी अटकेत

उजनी धरणाच्या बॅकवॉटर परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या वीज मोटारींच्या केबल चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.
electric cable theft arrested

electric cable theft arrested

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भिगवण - उजनी धरणाच्या पाण्याच्या बॅक वॉटर परिसरात शेतकऱ्यांच्या विहिरीवरील विद्यूत मोटारींच्या केबल चोरी करत असलेल्याचोरट्यांच्या टोळीला जेरबंद करण्यात अखेर भिगवण पोलिसांना यश आले आहे.

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