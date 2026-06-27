Bhigwan Crime : भिगवण पोलिसांची दमदार कामगिरी! केबल चोरी करणारी टोळी जेरबंद; ६.३३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, पाच आरोपी अटकेत

भिगवण - उजनी धरणाच्या पाण्याच्या बॅक वॉटर परिसरात शेतकऱ्यांच्या विहिरीवरील विद्यूत मोटारींच्या केबल चोरी करत असलेल्याचोरट्यांच्या टोळीला जेरबंद करण्यात अखेर भिगवण पोलिसांना यश आले आहे..गुप्त माहितीच्या आधारे मध्यरात्री राबविण्यात आलेल्या विशेष नाकाबंदीत केबल चोरी करणाऱ्या पाच जणांच्या अट्टल टोळीला अटक करण्यात आली. त्यांच्या ताब्यातून चोरीची ९८१ मीटर वीज केबल आणि मोटार कार असा एकूण ६ लाख ३३ हजार ६५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.उजनी धरणाच्या बॅकवॉटर परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या वीज मोटारींच्या केबल चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली होती. त्यामुळे शेतकरी वर्गात मोठ्या प्रमाणावर भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या घटनांची गंभीर दखल घेत भिगवण पोलिसांनी विशेष गस्त व नाकाबंदी मोहीम सुरू केली होती..शनिवारी (ता. २७) पहाटे सुमारे तीन वाजण्याच्या सुमारास डिकसळ (ता इंदापूर) पोलिस चौकीसमोर नाकाबंदी सुरू असताना पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाली की, राशीनकडून भिगवणच्या दिशेने येणाऱ्या पांढऱ्या रंगाच्या कारमधून चोरीचा माल वाहून नेला जात आहे. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून वाहन अडविले. वाहनाची तपासणी केली असता त्यामध्ये विविध रंगांची ९८१ मीटर लांबीची वीज केबल आढळून आली. तसेच मोटार कारही(एमएच-१२ क्यूडब्ल्यू-०९८५) जप्त करण्यात आली..या कारवाईत निलेश राजकुमार मोटे (वय-२९, रा. सत्यम अपार्टमेंट, प्लॉट क्र. ८८, सेक्टर क्र. १९, खारघर, रायगड), मनोज गुलाब बिंद (वय-३७, रा. बरेनी, ता. कछवा, जि. मिर्झापूर, उत्तर प्रदेश), डब्लू बाबूलाल बिंद (वय-३१, रा. मिर्झापूर, उत्तर प्रदेश), विजयकुमार राशिंगार बिंद (वय-२५, रा. मिर्झापूर, उत्तर प्रदेश) आणि विशाल शिवराज बिंद (वय-२०, मूळ रा. मिर्झापूर, उत्तर प्रदेश, सध्या गोपाळपट्टी, शेवाळवाडी फाटा, मांजरी, पुणे) यांना अटक करण्यात आली..चौकशीदरम्यान आरोपींकडून केबल चोरीच्या गुन्ह्यांची कबुली मिळाली असून, त्यांच्या विरोधात भिगवण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक तपासात या टोळीने केलेले आणखी काही गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता असून, त्यादृष्टीने पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे.ही कारवाई पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी मधुकर भट्टे आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली..या पथकात पोलीस उपनिरीक्षक अमित पाटील, पोलीस अंमलदार अजित सरडे, प्रसाद पवार, गणेश पालसांडे, सचिन पवार, समीर झांबरे, रणजित मुळीक, महेश बोरुडे तसेच होमगार्ड राजेश लोंढे व स्वयंम वाघ यांनी सहभाग घेतला. पुढील तपास पोलीस अंमलदार रामदास कचरे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.