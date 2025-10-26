पुणे

Pune News: पुण्याला सोडतो म्हणत पहाटे ३ वाजता लिफ्ट दिली; वाटेतच झुडपात नेत अत्याचार, आरोपीला अटक

Pune Crime: भिगवणवरून पुण्याकडे निघालेल्या एका महिलेला दुचाकीवरून सोडण्याचे आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला. त्यातील आरोपीला ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली आहे.महिलेने दिलेल्या वर्णनानुसार आरोपीचे रेखाचित्र पोलिसांनी तयार केले होते.
Pune News

Pune News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : भिगवणवरून पुण्याकडे निघालेल्या एका महिलेला दुचाकीवरून सोडण्याचे आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला. त्यातील आरोपीला ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली आहे. महिलेने दिलेल्या वर्णनानुसार आरोपीचे रेखाचित्र पोलिसांनी तयार केले होते. त्या आधारे पोलिसांनी आरोपीचा माग काढत त्याला अटक केली.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com