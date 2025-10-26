Pune News: पुण्याला सोडतो म्हणत पहाटे ३ वाजता लिफ्ट दिली; वाटेतच झुडपात नेत अत्याचार, आरोपीला अटक

पुणे : भिगवणवरून पुण्याकडे निघालेल्या एका महिलेला दुचाकीवरून सोडण्याचे आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला. त्यातील आरोपीला ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली आहे. महिलेने दिलेल्या वर्णनानुसार आरोपीचे रेखाचित्र पोलिसांनी तयार केले होते. त्या आधारे पोलिसांनी आरोपीचा माग काढत त्याला अटक केली..जाक्या कोंडक्या चव्हाण (वय ३०, रा. लिंगाळी, दौंड) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. चव्हाण सराईत असून यापूर्वी त्याच्यावर घरफोडीचा गुन्हा दाखल आहे. १० ऑक्टोबरला पहाटे साडेतीनच्या सुमारास महिला पुणे-सोलापूर महामार्गावर थांबली होती. ती पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहनाची वाट पाहत होती..भिगवण परिसरात आरोपी चव्हाण याने महिलेला दुचाकीवरून पुण्याला सोडतो, असे आमिष दाखविले. आरोपीने माळद परिसरातील रेल्वे पुलाजवळ दुचाकी थांबवली. त्यानंतर त्याने महिलेला जिवे मारण्याची धमकी देऊन झाडात ओढत नेले. त्याने महिलेवर अत्याचार केला. महिलेला अंधारात सोडून चव्हाण पसार झाला..घाबरलेल्या महिलेने भिगवण पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दिली. गुन्ह्याचे गांभीर्य विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली भिगवण, दौंड, तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेची तीन पथके तयार केली..पीडित महिलेने दिलेल्या वर्णनावरून आरोपीचे रेखाचित्र तयार केले. त्यानंतर दौंड, भिगवण भागात शोधमोहीम सुरू केली. सीसीटीव्ही चित्रीकरण, तसेच तांत्रिक तपास करून पोलिसांनी आरोपी चव्हाण याला लिंगाळी परिसरातून ताब्यात घेतले. चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली..Akola Crime : प्रेमसंबंधात अडथळा ठरणाऱ्या तरुणाचा खून; शुभमचे हातपाय दोरीने बांधले अन्..; पोलिसांनी कसा केला गुन्ह्याचा उलगडा?.स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर, दौंड पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक गोपाळ पवार, भिगवण पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक विनोद महांगडे यांच्यासह पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.