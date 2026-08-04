Pune Flood: क्षणात मृत्यूच्या दाढेत! भीमा नदीच्या पुरात वाहून गेलेल्या तरुणाला धाडसी युवकाने दिले जीवनदान, स्वत:चा जीव घातला धाेक्यात..

दावडी : भीमा नदीला आलेल्या पुरात खरपुडी बुद्रुक- खरपुडी खुर्द दरम्यानचा पूल ओलांडताना वाहून जाणाऱ्या किरण रणपिसे या तरुणाला स्थानिक युवक किरण काळे यांनी धाडसाने वाचवले. चासकमान धरणातून सुरू असलेल्या विसर्गामुळे नदीला पूर आला असून, या घटनेमुळे पुलाच्या उंचीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.चासकमान धरण पूर्ण भरल्याने नदीपात्रात विसर्ग सुरू आहे. सोमवारी दुपारी खरपूडी खुर्द येथील किरण रणपिसे पुलावरून पाणी वाहत असतानाही रस्ता ओलांडण्याचा प्रयत्न करत होते. नागरिकांनी मनाई करूनही त्यांनी दुर्लक्ष केले आणि पाण्याचा वेग जास्त असल्याने ते प्रवाहाबरोबर वाहून गेले. हे पाहताच किरण काळे यांनी तातडीने नदीत उडी घेतली आणि ३०० मीटर अंतरावरील रणपिसे यांना सुरक्षित बाहेर काढले..त्यांच्या या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. दरम्यान, सोमवारी दुपारनंतर पाणी वाढल्याने शालेय विद्यार्थ्यांना अवघ्या एक किलोमीटरच्या अंतरासाठी १२ किलोमीटरचा वळसा घालावा लागला. सात वर्षांपूर्वी याच ठिकाणी एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता, याची आठवण करून देत माजी सरपंच पूनम गाडे यांनी पुलाची उंची वाढवण्याची मागणी केली आहे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.पुलाची उंची कमी असल्याने दरवर्षी या पुलावरून पाणी वाहते. बांधाऱ्याकडील रस्ता वाहून गेल्यामुळे पर्यायी मार्ग उपलब्ध नाही. यामुळे कामगार, शेतकरी व विद्यार्थ्यांचे देखील मोठे नुकसान होत आहे. नागरिकांनी पुलावरून पाणी वाहत असताना जीवघेणा प्रवास करू नये. या पुलाची उंची वाढविण्यासाठी संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करणार आहे.- विजयसिंह शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्य .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.