Bhima River Flood: कमकुवत विठ्ठलवाडी-सांगवी सांडस बंधारा पुराच्या पाण्यात; दुरुस्तीअभावी शेतकऱ्यांचे नुकसान, नवीन पुलाची मागणी तीव्र

तळेगाव ढमढेरे : शिरूर तालुक्यातील विठ्ठलवाडी - सांगवी सांडस हा कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा भीमा नदीला पूर आल्याने पाण्याखाली गेला आहे. सोमवारी दुपारी पुलावरून पाणी ओसंडून वाहू लागले आहे. पुरामुळे परिसरातील काही शेतकऱ्यांच्या विद्युत मोटारी पाण्यात बुडाल्या असून, काही शेतकऱ्यांनी तत्परता दाखवून आपल्या मोटारी पाण्याच्या बाहेर काढल्या आहेत. अचानक आलेल्या पुराच्या पाण्यामुळे विद्युत मोटारी पाण्यात गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. .दरम्यान, विठ्ठलवाडी- सांगवी सांडस हा कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा कमकुवत झाल्याने येथील जड वाहनांची वाहतूक पाटबंधारे विभाग व पोलिसांनी वर्षभरापासून बंद केली आहे. या बंधाऱ्याची दुरुस्तीची मागणी ग्रामस्थांनी केली होती. कमकुवत बंधारा धोकादायक या सदराखाली दैनिक सकाळने वारंवार छायाचित्रासह बातम्या प्रसिद्ध करून जनजागृती केली आहे. हा बंधारा दुरुस्त करण्याऐवजी नवीनच पूल करावा अशी मागणी विठ्ठलवाडी ग्रामस्थांची आहे. परंतु नवीन बंधाऱ्यासाठी अद्याप शासनाकडून तरतूद झालेली नाही..दरम्यान, येथील बंधाऱ्याचा शिरूर हवेली आणि दौंड तालुक्यातील ग्रामस्थांना फायदा होतो. वाहतुकीसाठी या बंधाऱ्यावरील रस्ता सर्वांनाच सोयीस्कर आहे. परंतु हा बंधारा कमकुवत झाल्याने येथील बंधाऱ्यावरून जड वाहनांची वाहतूक वर्षभरापासून बंद करण्यात आली आहे. येथील बंधाऱ्यावरील रस्त्याला पर्यायी रस्ता म्हणून पिंपरी सांडस येथील भीमा नदीच्या पुलावरून सध्या वाहतूक चालू आहे..दरम्यान, येथील बंधाऱ्याच्या दुरुस्ती संदर्भात पाटबंधारे विभागाशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.पाटबंधारे विभागाकडून एक जून पासून बंधाऱ्यावरील कमकुवत झालेल्या मोऱ्यांची दुरुस्ती चालू आहे. बंधाऱ्याच्या पाच मोऱ्यांची दुरुस्ती झाली आहे. परंतु बंधाऱ्याच्या मध्यभागी ८ ते १० मोऱ्या पाटबंधारे विभागाने दुरुस्तीसाठी तोडल्या आहेत. आता पूराच्या पाण्याने तोडलेल्या मोऱ्यांचे काय होईल, बंधारा राहील की वाहून जाईल हे सांगणे कठीण आहे. पूर ओसरल्यानंतर तोडलेल्या मोऱ्यांची तातडीने दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे.मधुकर दोरगे, सामाजिक कार्यकर्ते, विठ्ठलवाडी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.