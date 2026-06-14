Sunetra Pawar: भीमाशंकर विकास आराखड्यांतर्गत ६०० कोटींची विकासकामे; पर्यटनाला चालना, आदिवासींना रोजगाराच्या संधी : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

मंचर: सन २०२७ मध्ये नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या श्रीक्षेत्र भीमाशंकर येथे भाविकांसाठी पर्यावरणाचा समतोल राखत ६०० कोटी रुपयांहून अधिक निधीतून विविध विकासकामे करण्यात येणार आहेत. या विकास आराखड्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केला..राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मंचर येथील निवासस्थानी रविवारी (ता.१४) झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी म्हाडा गृहनिर्माण प्रकल्पाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी आमदार अतुल बेनके, पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला अध्यक्ष वैशाली नागवडे,शरद सहकारी बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा, पुणे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, पुणे जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष शैलजा ढोबळे,, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष ॲड. प्रदीप वळसे पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य विष्णू हिंगे, आंबेगाव तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष सुषमा शिंदेमंचर नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण थोरात आदी उपस्थित होते..Uddhav Thackeray: ठाकरे गटात मोठा भूकंप! ७ खासदार शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार? मातोश्रीवर हायव्होल्टेज बैठक.पवार म्हणाल्या, की (स्व)उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संकल्पनेतून आणि नियोजन विभागाच्या माध्यमातून भीमाशंकर विकास आराखड्याचे तीन टप्पे राबविण्यात येत आहेत. पहिल्या टप्प्यातील १४८ कोटी रुपयांची कामे पूर्ण झाली असून दुसऱ्या टप्प्यातील २८८ कोटी रुपयांच्या कामांना गती देण्यात आली आहे. त्यामध्ये निगडाळे येथे पार्किंग सुविधा, भक्तनिवास, बस व्यवस्था, भीमाशंकर बसस्थानक, दर्शनबारी मार्ग, खेड-भीमाशंकर रस्ता तसेच विविध मंदिरांचा पुनर्विकास यांचा समावेश आहे..गुरुवारी(ता.११ रोजी तिसऱ्या टप्प्यातील १७२ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यामध्ये भीमाशंकर गावाचा पुनर्विकास आणि मंदिर परिसरातील विविध सोयी-सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार कामे करण्याबाबत संबंधित यंत्रणांना पालकमंत्री म्हणून स्पष्ट सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही नुकतीच भीमाशंकर येथे भेट दिली असून या विकास आराखड्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही शासनाने दिली असल्याचे पवार यांनी नमूद केले. अधिक महिन्याच्या निमित्ताने भीमाशंकर येथे दर्शन घेण्याचे भाग्य लाभल्याचे सांगत, राज्यात चांगला पाऊस पडावा आणि बळीराजाच्या आयुष्यात सुख-समाधान यावे, अशी प्रार्थना केल्याचे त्यांनी सांगितले..Satara: देशात भाजप असताना कॉक्रोच जनता पक्षाची गरज काय? आठवले म्हणाले, राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार नाही.दृष्टीक्षेप- भीमाशंकर विकास आराखड्यासाठी ६०० कोटींपेक्षा अधिक निधी- पहिल्या टप्प्यातील १४८ कोटींची कामे पूर्ण- दुसऱ्या टप्प्यातील २८८ कोटींच्या कामांना वेग- तिसऱ्या टप्प्यातील १७२ कोटींच्या कामांना मंजुरी- निगडाळे येथे पार्किंग, भक्तनिवास व बस सुविधा- खेड-भीमाशंकर रस्ता व दर्शनबारी मार्गाचा विकास- भीमाशंकर गाव व मंदिर परिसराचा पुनर्विकास- पर्यटन विकासातून आदिवासी बांधवांना रोजगाराच्या नव्या संधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.