मलकापूर भीमाशंकर माऊर सत्कार
भीमशंकर माऊर यांचा
सदाशिवगडावर सत्कार
मलकापूर, ता. १७ : येथील नगरसेवक भीमाशंकर माऊर यांचा सदाशिवगडावरील सदस्यांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला.
कऱ्हाडमध्ये उदरनिर्वाहासाठी श्री. माऊर यांचे कुटुंब आले होते. त्यांनी प्रामाणिकपणे गवंडी कामापासून सुरुवात केली. आज ते ठेकेदार व मळाई ग्रुपच्या सहकार्याने बिल्डिंग व्यवसाय करत आहेत. सामाजिक काम करत त्यांनी नाव कमावले आहे. मलकापूर पालिकेत नगरसेवकपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
यावेळी डॉ. अमित देशमुख, जयवंत गायकवाड, ॲड. संजय काळभोर, ॲड. वसंतराव मोहिते, लालासाहेब जगताप, हाडवैद्य अनिल काशीद, अमर माऊर, विश्वजीत माऊर, सागर घाडगे, हरीश ओसवाल, पैलवान मुळीक, मनीष खंडेलवाल, पवन खंडेलवाल, धनंजय होणगेकर, किशोर भांबुरे, स्वराज्य काळभोर, भारत ओसवाल, श्री. मावजी, स्वप्नील शहा, किरीट शहा, भूपेन मेहता, आबा लोकरे, नरेंद्र मुळीक, पंकज पांढरपट्टे, राहुल जाधव, संदीप मुळीक उपस्थित होते.
सदाशिवगड ः भीमाशंकर माऊर यांचा सत्कार करताना गडावरील सदस्य.
