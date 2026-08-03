Pargaon News : भीमाशंकर कारखान्याची AI शेती योजना; ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २५ हजार रुपयांचे तंत्रज्ञान अनुदान

पारगाव : भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा आणि ऊस उत्पादनात भरीव वाढ व्हावी यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रति शेतकरी सुमारे २५ हजार रुपयांचा खर्च वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट आणि भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना संयुक्तपणे उचलणार आहे. ही योजना एकूण तीन हजार शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत असून, आतापर्यंत दोन हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर नोंदणी करून या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील यांनी केले..मेंगडेवाडी ता. आंबेगाव येथील मोरया मंगल कार्यालयात भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने ‘ऊस शेतीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर व विकास मेळावा’ आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात प्रदीप वळसे पाटील बोलत होते..याप्रसंगी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ऊस विकास शास्त्रज्ञ डॉ.अशोक कडलक भीमाशंकर साखर कारखान्याचे संचालक बाळासाहेब घुले, पुष्पलता जाधव, बाबासाहेब खालकर, आनंदराव शिंदे, रामचंद्र ढोबळे, प्रिया वानखेडे, शांताराम बापू हिंगे, मच्छिंद्र गावडे, माऊली अस्वारे, सीताराम लोहोट, रमेश खिलारी, संजय गोरे तसेच भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक चंद्रकांत ढगे यांच्यासह शेतकी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..डॉ.अशोक कडलक मार्गदर्शन करताना म्हणाले हवामानातील सातत्याने होणारे बदल, वाढता उत्पादन खर्च, पाण्याची उपलब्धता आणि शाश्वत शेतीची वाढती गरज लक्षात घेता ऊस शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय ) तंत्रज्ञानाचा वापर आता काळाची गरज बनली आहे. मृदा व्यवस्थापन, खत व्यवस्थापन आणि पाणी व्यवस्थापन ही ऊस उत्पादनवाढीची त्रिसूत्री असून, या तिन्ही बाबींचे अचूक आणि शास्त्रीय नियोजन कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून करणे शक्य आहे. त्यामुळे एकरी १५० टनांपर्यंत ऊस उत्पादनाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे गरजेचे आहे असे सांगून कडलक पुढे म्हणाले की, बदलत्या हवामानाचा ऊस पिकावर मोठा परिणाम होत असून, पारंपरिक पद्धतीने शेती करताना अनेक वेळा पाणी, खते आणि इतर निविष्ठांचा अनावश्यक वापर होतो. यामुळे उत्पादन खर्च वाढण्याबरोबरच जमिनीची सुपीकता आणि उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांवरही परिणाम होतो. एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतातील मातीची स्थिती, पिकाची गरज, हवामानातील बदल, पाण्याची उपलब्धता आणि खतांची आवश्यकता यांचा अभ्यास करून त्यानुसार निर्णय घेणे शक्य आहे. त्यामुळे कमी खर्चात अधिक उत्पादन आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर साध्य करता येऊ शकतो.ऊस उत्पादन वाढविण्यासाठी केवळ अधिक पाणी किंवा अधिक खत देणे हा उपाय नसून, पिकाच्या गरजेनुसार योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात निविष्ठांचा वापर करणे आवश्यक आहे. एआय तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांना ऊस पिकाच्या विविध टप्प्यांवर अचूक मार्गदर्शन मिळू शकते. त्यामुळे उत्पादनाचा दर्जा आणि एकूण उत्पादकता वाढविण्यास मदत होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..यावेळी व्हीएसआय चे डॉ.अभिनंदन पाटील, कृषी विज्ञान केंद्र, बारामतीचे आकाश वळकुंदे, परिमल गिरी, विजय आंग्रे, सुरेश मगदुम, जिल्हा बँकेचे विभागीय अधिकारी विष्णु गायकवाड तसेच प्रगतिशील महिला शेतकरी मनीषा निघोट यांनीही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.प्रदीप वळसे पाटील पुढे म्हणाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रति शेतकरी सुमारे २५ हजार रुपयांचा खर्च वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट आणि भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना संयुक्तपणे उचलणार आहेत. यामध्ये वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून १८ हजार २५० रुपये, तर भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याकडून ६ हजार ७५० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे..आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी उत्पादनवाढीसोबतच उत्पादन खर्च कमी करण्यावरही भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अशोक भोर यांनी केले, तर आभार कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत ढगे यांनी मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.