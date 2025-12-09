Bhimashankar Sugar Factory : भीमाशंकर साखर कारखान्याकडून ऊस उत्पादकांना दिलासा; पहिला हप्ता ३१०० रुपये प्रती मेट्रिक टन जाहीर!

पारगाव : पारगाव ता. आंबेगाव येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याने संचालक मंडळ सभेमध्ये गाळप हंगाम २०२५-२६ मध्ये गाळप होणा-या ऊसास पहिला हप्ता ३१०० रुपये प्रती मेट्रिक . टनाप्रमाणे देण्याचा निर्णय घेतला असून लवकरच शेतक-यांच्या बँक खात्यावर जमा करणार असल्याची माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांनी दिली. .याबाबत अधिक माहिती देताना बाळासाहेब बेंडे म्हणाले की, गळीत हंगाम सन २०२५-२६ चे धोरण ठरविणेसाठी दि. २५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्री समितीच्या धोरणानुसार मागील हंगामाचे सरासरी १२% साखर उता-यानुसार निव्वळ एफ.आर.पी. ३२७२.१४ रुपये प्रति मेट्रिक टन येत आहे. निधीच्या उपलब्धतेनुसार पहिल्या हप्त्यापोटी ३१०० रुपये प्रती मेट्रिक टन पंधरवडा बिलाप्रमाणे शेतक-यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केले जाणार आहे. उर्वरित रक्कम १७२.१४ रुपये देखील निधी उपलब्धतेनुसार शेतक-यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे..Pune Crime : अल्पवयीन मुलीला धमकावून वारंवार लैंगिक अत्याचार; आरोपीवर विमानतळ पोलिसांत गुन्हा दाखल!.ऊस तोडणी झालेनंतर शेतक-यांच्या खात्यावर एफ.आर.पी. कायद्यानुसार ऊस पेमेंट अदा करणे आवश्यक आहे, परंतु सद्यस्थितीत बँकेकडून साखर उत्पादनावर उपलब्ध होत असलेली रक्कम व उपपदार्थ विक्रीतून उपलब्ध होत असलेल्या रक्कमेतून प्रक्रिया खर्च, तोडणी मजुरांची देणी, वाहतूकदार पेमेंट, कर्मचारी कामगार पगार इ. देखील भागविणे आवश्यक असल्याने संचालक मंडळाने तूर्त ३१०० रुपये प्रति मेट्रिक टन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारखान्याने नेहमीच फक्त एफ.आर.पी.च नाही तर त्यापेक्षाही जास्त ऊस दर दिलेला असून कधीही ऊस दराबाबत तडजोड केलेली नाही..दरवर्षी ऊस उत्पादकांच्या ऊस बिलातून विविध कार्यकारी सोसायटीची वसुली सक्तीने करण्यात येत असे तथापी शासनाचे शेतक-यांच्या कर्ज माफीच्या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांच्या विनंतीनुसार वसुली सक्तीची न करता संमतीपत्र घेवून ऐच्छिक पद्धतीने करणेबाबत पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ऊस पेमेंटमधून सोसायटी कर्जाची कपात करावी किंवा नाही याबाबत संबंधीतांनी सोसायटी / बँकेस कळविणे आवश्यक आहे. तरी ऊस उत्पादकांनी आपला उत्पादित केलेला ऊस कारखान्यास गाळपास देवून सहकार्य करावे असे आवाहन कारखान्याचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.