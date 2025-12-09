पुणे

Bhimashankar Sugar Factory : भीमाशंकर साखर कारखान्याकडून ऊस उत्पादकांना दिलासा; पहिला हप्ता ३१०० रुपये प्रती मेट्रिक टन जाहीर!

Agriculture FRP 2025 : भीमाशंकर साखर कारखान्याने २०२५–२६ हंगामासाठी प्रती मेट्रिक टन ३१०० रुपयांचा पहिला हप्ता जाहीर करून ऊस उत्पादकांना दिलासा दिला आहे. उर्वरित रक्कम निधी उपलब्धतेनुसार लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे.
Bhimashankar Sugar Factory announces ₹3100 per MT first installment

Bhimashankar Sugar Factory announces ₹3100 per MT first installment

Sakal

सुदाम बिडकर ः सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पारगाव : पारगाव ता. आंबेगाव येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याने संचालक मंडळ सभेमध्ये गाळप हंगाम २०२५-२६ मध्ये गाळप होणा-या ऊसास पहिला हप्ता ३१०० रुपये प्रती मेट्रिक . टनाप्रमाणे देण्याचा निर्णय घेतला असून लवकरच शेतक-यांच्या बँक खात्यावर जमा करणार असल्याची माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Sugar Factory
FRP
agricalture department
Dilip Walse Patil
bhimashankar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com