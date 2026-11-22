पारगाव : पारगाव येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याने माजी सहकार मंत्री व कारखान्याचे संस्थापक-संचालक दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या संचालक मंडळ सभेमध्ये गाळप हंगाम २०२६-२७ मध्ये गाळप होणा-या ऊसास पहिली उचल ३६०० प्रती मेट्रिक टनाप्रमाणे देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांनी दिली..याबाबत अधिक माहिती देताना बाळासाहेब बेंडे म्हणाले की, कारखान्याने आत्तापर्यंत कार्यक्षेत्र व परिसरातील ऊस उत्पादक शेतक-यांना नेहमीच चांगला दर दिलेला आहे. कारखान्याचा गाळप हंगाम २०२५-२६ मधील सरासरी साखर उता-यानुसार एफ.आर.पी दर ३२७३.६५ प्रती मेट्रिक टन येत आहे. तथापी गाळप हंगाम २०२६-२७ मध्ये कार्यक्षेत्र व परिसरातून गाळप होणा-या ऊसासाठी पहिली उचल ३६०० प्रती मेट्रिक टन, अहिल्यानगर जिल्ह्यामधून पुरवठा होणा-या ऊसासाठी ३२७४ रुपये प्रती मे. टन व पैठण, गेवराई परिसरातून पुरवठा होणा-या ऊसासाठी ३१०० रुपये प्रती मेट्रिक टन देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे..कारखान्याने गाळप हंगाम २०२६-२७ मध्ये दि.२१ नोव्हेंबर अखेर दोन लाख ७२ हजार मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप केले असून दोन लाख ८१ हजार क्विंटल साखर उत्पादन घेवून सरासरी साखर उतारा १०.५३ टक्के मिळाला आहे. सहवीज निर्मिती प्रकल्पापासून एक कोटी ७६ लाख ५६ हजार युनिट वीज उत्पादन केले असून कारखाना वापर वजा जाता ९० लाख १३ हजार युनिट वीज निर्यात केली आहे. तसेच डिस्टीलरी प्रकल्पापासून रेक्टीफाईड स्पिरीटचे ३० लाख ५० हजार बल्क लिटर उत्पादन झाले आहे. कारखान्याने गाळपाचे योग्य नियोजन केले असल्याने ऊस उत्पादकांचे संपूर्ण ऊसाचे वेळेत गाळप होण्यास मदत होणार आहे. तरी कार्यक्षेत्र व परिसरातील ऊस उत्पादक शेतक-यांनी भीमाशंकर कारखान्यास जास्तीत जास्त ऊस गाळपास देवून सहकार्य करावे असे आवाहन उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.