पुणे

ठेकेदाराच्या चुकीमुळे ‘भीमाशंकर’ची बदनामी

ठेकेदाराच्या चुकीमुळे ‘भीमाशंकर’ची बदनामी
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पारगाव, ता. ५ : भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्यातून प्रदूषित पाणी सोडल्याचा आरोप ठेकेदाराच्या चुकीमुळे होत आहे. हा कारखान्याच्या बदनामीचा प्रयत्न असून, आमची प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा सुसज्ज आहे. स्थानिक नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची आम्ही खात्री देतो, असा खुलासा कार्यकारी संचालक चंद्रकांत ढगे यांनी केला आहे.
कारखान्याचा गाळप हंगाम २० फेब्रुवारी २०२६ला संपला असून, पाच महिन्यांपासून उत्पादन बंद आहे. त्यामुळे कारखान्यातून सांडपाणी बाहेर जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे ढगे यांनी स्पष्ट केले. पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी केवळ तळ्याची साफसफाई सुरू होती. कारखाना सभासद शेतकऱ्यांच्या मालकीचा असून, उसाला सर्वाधिक भाव देणे हे आमचे ध्येय आहे. परिसरातील अनेक कुटुंबे कारखान्यावर अवलंबून असून, त्यांच्यामुळेच भागाचा आर्थिक विकास होऊन जीवनमान उंचावले आहे. त्यामुळे कोणीही या महत्त्वपूर्ण संस्थेची विनाकारण बदनामी करू नये, असे आवाहन ढगे यांनी केले आहे. कारखाना स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याची नेहमीच काळजी घेईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

नेमके काय घडले? 
सांडपाणी तळ्यातील गाळ काढण्याचे कंत्राट दीपक करंडे यांना दिले होते. करारानुसार, त्यांनी टँकरने गाळ उचलणे बंधनकारक होते. मात्र, सोमवारी (ता. ३) रात्री नऊच्या सुमारास करंडे यांनी अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता तळ्यात पाणी सोडून पंपाद्वारे गाळमिश्रित पाणी थेट बाहेर सोडले. त्यांच्या या अनधिकृत कृतीमुळे गैरसमज निर्माण झाल्याचे व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे.

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