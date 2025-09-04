Dilip Walse Patil : भीमाशंकर ने कधीही सभासद व गेटकेन असा भेदभाव न करता सर्वांना सरसकट बाजारभाव दिला

पारगाव - भीमाशंकर साखर कारखाण्याने कधीही सभासद व गेटकेन असा भेदभाव न करता गाळप झालेल्या सर्व ऊसाला सरसकट बाजारभाव दिला आहे. त्यामुळे शिरूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या आडून कोणीही राजकारण करू नये असे भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक व माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले..दत्तात्रयनगर (पारगाव) ता.आंबेगाव येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याची २०२४-२५ ची २९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गुरुवारी खेळीमेळीत संपन्न झाली यावेळी श्री. वळसे पाटील बोलत होते.याप्रसंगी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी आमदार पोपटराव गावडे, शरद बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा, उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील, तालुका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष विष्णूकाका हिंगे, बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात, उपसभापती सचिन पानसरे, शिवाजीराव ढोबळे, शंकर पिंगळे, सुषमा शिंदे, अरुणा थोरात, अनिल वाळुंज, कार्यकारी संचालक चंद्रकांत ढगे, सचिव रामनाथ हिंगे व सर्व संचालक उपस्थित होते..श्री. वळसे पाटील पुढे म्हणाले माजी आमदार स्वर्गीय दत्तात्रय वळसे पाटील यांच्या पुढाकाराने कारखाना सुरु झाला १९९० साली आमदार झाल्यावर शरद पवार यांनी मला साखर कारखाना काढण्यास सांगून परवानगी दिली.त्यानंतर सरकार बदलले स्वर्गीय गोपिनाथ मुंडे, स्वर्गीय मनोहर जोशी यांनीही भागभांडवलास परवानगी दिली दरवर्षी आलेल्या अडचणीवर मात करून कारखाना चांगला चालवला देशात राज्यात कारखान्याचा नावलौकिक झाला मागील वर्षीच्या सभेत झालेला गोंधळ शोभनीय नव्हता इतर कारखान्यांमध्ये सभेला सभासदांच्या व्यतिरिक्त कोणाला प्रवेश दिला जात नाही बोलण्याची परवानगी नसते..येथे सर्वांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली जातात मागच्या वर्षी मला भाषण करता आले नाही त्याने मला काही फरक पडत नाही परंतु या सर्व प्रकाराने भिमाशंकरच्या नावाला काही प्रमाणात कमीपणा आला. कारखाना कोणत्याही कुटुंबाचा नाही तर समाजाचा आहे. त्याला तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपले पाहिजे.सर्वसाधारण सभेत संचालक मंडळाने घेतलेले निर्णय मान्यतेसाठी ठेवले जातात सभासदांनी प्रश्न विचारायचे असतात संचालकांनी प्रश्न विचारणे प्रथेला धरून नाही विद्यमान संचालक ज्यावेळी अमुक करू तमुक करा सांगतात मी त्या गोष्टीला उत्तर देणार नव्हतो परंतु मी जर काही बोललो नाही ते चुकीचे होईल मी कोणताही भ्रष्टाचार केला नाही..भागविकास निधी खर्च झाला कि नाही हे त्यांनी त्या त्या गावात जाऊन तपासावे. राज्याच्या राजकारणात ३५ वर्ष काम करत असताना विरोधी पक्षातील किंवा सत्ताधारी मधील कोणीही माझ्यावर साधा आरोप केला नाही सहानभूती मिळवण्यासाठी देवदत्त निकम खोटे आरोप करत आहेत.२००९ साली शिक्षण संस्था काढली तेव्हा निकम अध्यक्ष होते त्यांच्या कार्यकाळात प्रत्येक गाळप हंगामात प्रती टन ५० रुपयांपर्यंत शिक्षण निधी कपात केला आज तेच म्हणत आहे भागविकास निधी कापू नका शिक्षण संस्था कारखान्याची आहे आपण देणगी देत नाही तर वापरायला पैसे देत आहोत भीमाशंकर ने एक सुध्दा चेक कोरा दिला नाही हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवावे..मी बाळासाहेब बेंडे यांना राजीनामा द्यायला सांगतो राज्यातील अनेक कारखान्याने गाळप क्षमतेचा विस्तार करून २० हजार मेट्रिक टनापर्यंत नेला आहे .भीमाशंकर ला हि भविष्यात १० हजार टनापर्यंत गाळप क्षमता न्यावी लागणार आहे.त्यातुन जास्त वीज, मोल्यासीस व इथेनॉल तयार करू शकू दरवर्षी इतर कारखान्याच्या तुलनेने भिमाशंकरने जास्त बाजारभाव दिला आहे. मागील गाळप हंगामात सभासद व गेटकेन असा भेद भाव न करता सरसकट ३२९० रुपये दर दिला आत्ता पर्यंत भीमाशंकर ने एफआरपी पेक्षा ५२९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना जास्त दिले आहेत..बाळासाहेब बेंडे प्रस्ताविक करताना म्हणाले तालुक्याच्या सर्वांगीन विकासामध्ये भीमाशंकरचे मोलाचे योगदान राहिले आहे. देशात सात वेळा सर्वोत्कृष्ठ साखर कारखान्याचा पुरस्कार मिळवलेला एकमेव कारखाना आहे. कारखान्याचे संस्थापक दिलीप वळसे पाटील यांच्या दूरदृष्टीमुळे २००७ मध्ये सहवीज निर्मिती प्रकल्प सुरु केल्यामुळे कारखाना फायद्यात आहे.भीमाशंकर इतर कारखान्याच्या तुलनेने नेहमी चांगला बाजारभाव देत आलेला आहे. शेजारील विघ्नहर पेक्षा भीमाशंकर आत्तापर्यंत एकूण १६७.३६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना जास्त दिले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार भाग विकास निधी खर्च केला जातो मागील हंगामात एकूण ११ लाख ३८ हजार ४९६ मेट्रिक टन गाळप करुन सरासरी १२ टक्के साखर उताऱ्याने १२ लाख ५५ हजार १४९ क्विंटल साखर उत्पादन केले आहे..कारखान्याचे माजी अध्यक्ष देवदत्त निकम यांचे नाव न घेता श्री. बेंडे म्हणाले काही लोकांचा छुपा हेतू असतो की इतर कारखान्याच्या तुलनेने जास्त बाजारभाव देऊनही अजुन जास्त बाजारभावाची मागणी करायची आणि कारखाना कसा अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करायचा २००० साली माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील हे कारखान्याचे अध्यक्ष झाले त्यांच्या नंतर श्री. वळसे पाटील स्वतःच्या कुटुंबातील कोणालाही अध्यक्ष करू शकत होते तरीही त्यांनी २००५ ते २०१५ पर्यंत कोणाला अध्यक्ष केले हे सर्वांना माहित आहे..त्यावेळी वळसे पाटील दैवत झाले होते. त्यांचा घरात फोटो लावला नंतर फोटो काढला त्या मतलबी माणसाला सात वर्ष बाजार समितीचे सभापती केले तेच आज व्हिडीओ क्लिपच्या माध्यमातून भीमाशंकरची बदनामी करत आहे, अशी टीका श्री. निकम यांचे नाव न घेता केली. आगामी गाळप हंगामात कार्यक्षेत्रातील जास्तीत जास्त ऊस गाळपाला आला पाहिजे यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्पादन वाढवावे..शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर, तुकाराम गावडे, सुभाष वाव्हळ, संजय बढेकर, किरण ढोबळे, माऊली काळे, बाळासाहेब बाणखेले, नागापुरचे सरपंच गणेश यादव यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. सूत्रसंचालन निलेश पडवळ यांनी केले तर आभार कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील यांनी मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.