पारगाव: भीमाशंकर साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष व विद्यमान संचालक देवदत्त निकम शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून स्वताची राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहे त्यांनी तालुक्यातील नागरिकांना तसेच शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये स्वता एकांदा कारखाना काढून चालवून दाखवावा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या भुल थापांना बळी पडून त्यांचे मागे उभे राहू नये असे आवाहन भीमाशंकर सहकारी साखर कारखानाचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांनी केले आहे. .पारगाव ता. आंबेगाव येथील भीमाशंकर कारखाना येथे आज रविवारी सायंकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेत बाळासाहेब बेंडे बोलत होते यावेळी कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील, संचालक बाळासाहेब घुले ,बाबासाहेब खालकर, अक्षय काळे, रामचंद्र ढोबळे , ज्ञानेश्वर आस्वारे , कार्यकारी संचालक चंद्रकांत ढगे, सचिव रामनाथ हिंगे उपस्थित होते..अध्यक्ष श्री बेंडे पुढे म्हणाले भीमाशंकर कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरु होऊन ४४ दिवस झाले आहे. कारखान्याचे संस्थापक व माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली (दि. २२) नोव्हेंबर रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार गाळप झालेल्या ऊसास प्रती मेट्रिक टन पहिली उचल ३६०० रुपये देण्याचा निर्णय झाला आहे.पहिल्या पंधरवड्याची रक्कम ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली आहे. भीमाशंकरने ऊस उत्पादकांचे हित जोपासत नेहमी चांगला दर दिला याही वर्षी उत्तर पुणे जिल्ह्यात पहिली उचल चांगली दिली आहे. त्या बैठकीला देवदत्त निकम हजर होते त्यावेळी त्यांनी ३८०० रुपये दिला पाहिजे अशी मागणी केली बैठक होण्या अगोदर प्रशासनाला पत्र देऊन ३७०० रुपये देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा प्रमुख प्रभाकर बांगर यांनी कारखान्यावर समक्ष येऊन ३९०० रुपये देण्याच्या मागणीचे निवेदन दिल्यानंतर देवदत्त निकम यांनी लगेच भूमिका बदलत आता ३९०० रुपये देण्याची मागणी केली आहे हि केवळ नौटंकी असून ऊस उत्पादकांनी त्यांच्या बोलण्याला बळी पडू नये..सध्या साखरेला चांगला बाजारभाव मिळत असला तरी साखरेचे बाजारभाव नेहमी अस्थिर आहेत कारखान्याच्या साखरेच्या शेवटच्या पोत्यापर्यंत हेच बाजारभाव टिकून राहतील असे काही सांगता येत नाही सध्या साखरेला प्रती क्विंटलला मिळत असलेले ४८०० रुपये बाजारभावात प्रक्रिया व इतर खर्च वजा जाता फक्त २९०० रुपये शिल्लक राहत आहे तरी भीमाशंकरने ३६०० रुपये दिले आहे. साखरेचे बाजारभाव कायम चांगले राहिल्यास भीमाशंकर शेतकऱ्यांचे हित निच्छित जोपासेल.भीमाशंकर कोणत्याही खासगी साखर कारखान्याचे हित जोपासत नाही. एकांदा संचालक साखर कारखान्याच्या हिताला बाधा आणण्याचे काम करत असेल तर त्याच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा प्रशासन विचार करेल असे श्री. बेंडे यांनी सांगितले.संचालकाला संचालक मंडळाच्या बैठकीत बोलण्याचा अधिकार असतो तो जर जाहीररीत्या बोलून शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असेल तर त्या कृत्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो असे उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.