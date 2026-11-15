Bhimashankar Temple: भीमाशंकर दर्शनासाठी जाणार असाल तर महत्त्वाची बातमी; वाहनबंदीचा व्हायरल संदेश दिशाभूल करणारा

मंचर : श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या वेळेत बदल होणार असून, सोमवार (ता.१६)पासून सकाळी ९ नंतर वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यात येणार असल्याचा संदेश समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत आहे. मात्र, हा संदेश दिशाभूल करणारा असून दर्शनाच्या वेळेत किंवा वाहतूक व्यवस्थेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनही याबाबत कोणतीही अधिकृत सूचना जारी झालेली नाही.अशी माहिती देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष सुरेश कौदरे व घोडेगाव पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक सागर पवार यांनी दिली. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...याबाबत त्यांनी सांगितले की, “भीमाशंकर मंदिर भाविकांसाठी पहाटे ५ ते रात्री ९.३० वाजेपर्यंत खुले असून, दर्शनाच्या वेळेत कोणताही बदल झालेला नाही. डिंभे येथे वाहने थांबविण्याबाबतही कोणताही नवीन निर्णय झालेला नाही.सध्या सुट्ट्यांचा कालावधी असल्याने देशभरातून मोठ्या संख्येने भाविक भीमाशंकर येथे दर्शनासाठी येत आहेत. .अशा परिस्थितीत समाज माध्यमांवर चुकीचे संदेश प्रसारित झाल्याने भाविकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे.भाविकांनी अशा अफवांवर विश्वास न ठेवता नेहमीप्रमाणे भीमाशंकर येथे दर्शनासाठी यावे, असे आवाहन देवस्थान ट्रस्ट व घोडेगाव पोलिसांनी केले आहे..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...अधिकृत सूचना मिळाल्यानंतरच निर्णय जाहीर"भीमाशंकर दर्शनाच्या वेळेत बदल किंवा सकाळी ९ नंतर वाहनबंदीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोणतीही अधिकृत सूचना प्राप्त झालेली नाही. अधिकृत सूचना मिळाल्यानंतरच त्याबाबत कळविण्यात येईल. भाविकांनी समाजमाध्यमांवरील अफवांवर विश्वास ठेवू नये."— सागर पवार, सहायक पोलीस निरीक्षक, घोडेगाव पोलीस ठाणे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.