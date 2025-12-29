पुणे

Bhimashankar Temple Issue : भीमाशंकर देवस्थानात भाविकांची आर्थिक लूट; शासनाने तात्काळ ताबा घ्यावा – देविदास दरेकर

Government Takeover : भीमाशंकर देवस्थानात दर्शन व अभिषेकाच्या नावाखाली भाविकांची आर्थिक लूट होत असल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. कुंभमेळ्यापूर्वी शासनाने देवस्थान ताब्यात घ्यावे, अन्यथा जनहित याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
घोडेगाव : बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असणारे श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे पवित्र शिवलिंगाच्या दर्शनासाठी येणा-या भाविकांच्या श्रध्देचा गैरफायदा घेत येथील सुरक्षारक्षक, एजंट व समितीतील व्यक्ति भाविकांकडून हजारो रूपये घेत दर्शन देत आहे. भाविक अभिषेक करण्यासाठी आला असता वाटेल तो अभिषेकाचा दर घेतला जातो. हे देवस्थान कुंभमेळ्यापूर्वी शासनाने ताब्यात घ्यावे अशी लेखी मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख देवीदास दरेकर यांनी राज्याची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

