Bhimashankar Temple Issue : भीमाशंकर देवस्थानात भाविकांची आर्थिक लूट; शासनाने तात्काळ ताबा घ्यावा – देविदास दरेकर

घोडेगाव : बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असणारे श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे पवित्र शिवलिंगाच्या दर्शनासाठी येणा-या भाविकांच्या श्रध्देचा गैरफायदा घेत येथील सुरक्षारक्षक, एजंट व समितीतील व्यक्ति भाविकांकडून हजारो रूपये घेत दर्शन देत आहे. भाविक अभिषेक करण्यासाठी आला असता वाटेल तो अभिषेकाचा दर घेतला जातो. हे देवस्थान कुंभमेळ्यापूर्वी शासनाने ताब्यात घ्यावे अशी लेखी मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख देवीदास दरेकर यांनी राज्याची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे..महादेवाविषयी श्रद्धा, भक्ती लक्षात घेता आपण लवकरच हायकोर्टात याविषयी जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे दरेकर यांनी सांगितले. श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे भाविकांना अनेक वेळा दमदाटी व हाणामारी केली जाते. हा प्रकार देवस्थानचे पदाधिकारी व पोलीस उभ्या डोळ्यांनी पाहत असतात. शासनाने कुंभमेळ्यापूर्वीच हे देवस्थान ताब्यात घेऊन सुख सुविधा निर्माण कराव्यात अशी लेखी मागणी श्री दरेकर यांनी श्री शिंदे यांच्याकडे केली आहे. त्याचबरोबर आपण याविषयी लवकरच हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले..Pune Municipal Elections: घड्याळासोबत जावं ही कार्यकर्त्यांची इच्छा, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार; रोहित पवारांनी केलं शिक्कामोर्तब.त्र्यंबकेश्वर, नाशिक येथे सन २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळयाचे आयोजन होणार आहे. त्यामुळे श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे दर्शनासाठी लाखो भाविक येण्याची शक्यता असल्याने येथे येणा-या भाविकांना चांगल्या दर्जेदार सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी विविध विकास कामांसाठी शासनाने २८८ कोटी १७ लाख निधी भीमाशंकरला दिला आहे. एकीकडे शासन भाविकांच्या सुविधेसाठी कोटयावधी रूपयांचा निधी देत आहे. मात्र भीमाशंकर देवस्थान समिती मंदिराचे सुरक्षारक्षक भाविकांना मारहाण, दमदाटी मंदिर विश्वस्तांसमोर करत आहे. मोबाईल नेटवर्क नसल्याने ऑनलाईन पास सुविधा बंद असल्याचे सांगत दर्शनासाठी भाविकांकडून हजारो रूपये घेत आहे. .अभिशेक करण्यासाठी माणूस पाहून त्या पध्दतीने अभिषेकासाठी हजारांच्या पटीने पैसे घेतले जात असल्याने स्थानिक नागरिक येथे अभिशेक करताना दिसत नाही. विविध माध्यमातून भाविकांची महादेवावर असलेल्या श्रध्देच्या नावाखाली मोठया प्रमाणावर आर्थिक लूट होत आहे. येथे आल्यावर भाविकांसाठी मूलभूत सुविधा नाहीत याकडे राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांनी लक्ष दयावे, असे देविदास दरेकर यांनी सांगितले..आता सदयस्थितीत जे भीमाशंकर येथे भाविकांना मारहाण, दमदाटी, आर्थिक लूट होत असल्याने श्री क्षेत्र भीमाशंकरचे नाव देशात खराब होत आहे. आता सन २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार असल्याने देशात भीमाशंकरचे नाव अजून खराब होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने श्री क्षेत्र भीमाशंकरचा कारभार स्वतःकडे घेऊन या ठिकाणी शिर्डी, पंढरपूर या देवस्थानांसारखी व्यवस्थापन समितीची नियुक्ती करून भाविकांना सुविधा दयाव्यात, अशी मागणी देविदास दरेकर यांनी केली आहे..