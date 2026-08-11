पुणे

Bhimashankar Temple: भाविकांसाठी मोठी बातमी! श्रावणात भीमाशंकर मंदिर पहाटे ५ ते रात्री ९.३० पर्यंत खुले राहणार; ऑनलाइन बुकिंग

Bhimashankar Temple Open Till 930 PM During Shravan: श्रावणात भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर भाविकांसाठी तब्बल १६ तास खुले; गर्दी नियोजन, वाहतूक, सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना आणि ऑनलाइन अभिषेक-व्हीआयपी दर्शन बुकिंगची सक्ती
Bhimashankar Temple

Bhimashankar Temple

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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भीमाशंकर : श्रावण महिन्यानिमित्त श्रीक्षेत्र भीमाशंकर येथील ज्योतिर्लिंग मंदिर भाविकांसाठी पहाटे ५ ते रात्री ९.३० वाजेपर्यंत खुले ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत गर्दीचे नियोजन, वाहतूक आणि सुरक्षेबाबत विविध उपाययोजना निश्‍चित करण्यात आल्या.

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