पुणे

Bhimashankar Temple Darshan: भीमाशंकर मंदिर सर्वांसाठी खुले! दर्शनाचे नियम आणि वेळेत झाले बदल

New Darshan Timings Announced: मंदिराच्या मुख्य सभामंडपाचे काम पूर्णत्वास आल्यामुळे १५ जूनपासून भाविकांसाठी मंदिर पुन्हा खुले करण्यात आले. मात्र दर्शनाच्या नियमांमध्ये पुन्हा बदल करण्यात आले आहेत.
Bhimashankar temple darshan booking

Bhimashankar temple darshan booking

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Mandatory online registration?

श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर १५ जूनपासून पुन्हा खुले करण्यात आले आहे. मात्र, दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना ऑनलाइन नोंदणी व पास घेणे अनिवार्य करण्यात आल्यामुळे भाविकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यानंतर आता जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, गुरुवारपासून (ता. १८) दररोज सकाळी ७ ते ११ या वेळेत भाविकांना ऑनलाइन नोंदणी किंवा पास न घेताच थेट दर्शन मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

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