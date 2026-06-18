Bhimashankar Temple Darshan: भीमाशंकर मंदिर सर्वांसाठी खुले! दर्शनाचे नियम आणि वेळेत झाले बदल

Mandatory online registration?श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर १५ जूनपासून पुन्हा खुले करण्यात आले आहे. मात्र, दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना ऑनलाइन नोंदणी व पास घेणे अनिवार्य करण्यात आल्यामुळे भाविकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यानंतर आता जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, गुरुवारपासून (ता. १८) दररोज सकाळी ७ ते ११ या वेळेत भाविकांना ऑनलाइन नोंदणी किंवा पास न घेताच थेट दर्शन मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. .श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर देवस्थान ट्रस्टतर्फे मुख्य सभामंडप आणि पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी ९ जानेवारीपासून मंदिर दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात आले होते. मंदिराच्या मुख्य सभामंडपाचे काम पूर्णत्वास आल्यामुळे १५ जूनपासून भाविकांसाठी मंदिर पुन्हा खुले करण्यात आले. मात्र, मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना ऑनलाइन नोंदणी करून पास घेणे अनिवार्य करण्यात आले होते. तसेच प्रतिदिन केवळ एक हजार भाविकांनाच प्रवेश दिला जात होता..Pune News : पश्चिम घाटात वाघपतंगाच्या नविन वंश अन् प्रजातीचा शोध; पुण्यातील शास्त्रज्ञांची महत्त्वपूर्ण कामगिरी.फक्त ऑनलाइन पास असलेल्यांनाच दर्शन दिले जात असल्याने पहिल्याच दिवशी भाविक आणि पोलीस प्रशासनामध्ये वादावादीचे प्रसंग घडले होते. तसेच भाविकांनी काहीकाळ रस्त्यावरच ठिय्या मांडला होता. त्यानंतर आता प्रशासनाने भाविकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला असून, भाविकांना १८ जूनपासून विना ऑनलाइन नोंदणी किंवा विना पासचे दर्शन दिले जाणार आहे..मंदिराच्या मुख्य सभामंडपाचे पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले असून, दुसऱ्या टप्प्यातील काम सुरू आहे. त्यामुळे भाविकांना दर्शनासाठी सकाळी ७ ते ११ ही वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सकाळी भाविकांना दर्शन आणि दुपारनंतर सभामंडप आणि अन्य पायाभूत सुविधांचे काम सुरू राहणार आहे. ठरवून दिलेल्या पार्किंग मध्येच वाहने पार्क करून भाविकांनी दर्शनासाठी यावे अशी माहिती भीमाशंकर देवस्थान ट्रस्टचे उपकार्यकारी विश्वस्त मधुकर शास्त्री गवांदे यांनी दिली..Tribal Students Road Block: कौलोशी आदिवासीवाडीतील चिमुरड्यांचा शिक्षणहक्क अडचणीत; विकासकाच्या कंपाऊंडमुळे शाळेचा रस्ता बंद, मनसे आक्रमक.“जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार आता सकाळी ७ ते ११ वाजेपर्यंत विनापास दर्शनाची सुविधा देण्यात येत आहे. भाविकांनी कायदा व सुव्यवस्था राखत शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने दर्शन घ्यावे तसेच प्रशासनाला सहकार्य करावे."- सागर पवार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, घोडेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.