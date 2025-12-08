Bhimthadi Jatra : महिलांना सक्षम करणारी ‘भीमथडी’ यंदा नव्या रूपात; २० ते २५ डिसेंबर दरम्यान सिंचननगर येथे भरणार जत्रा!

पुणे : ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांसह महिला उद्योजिकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देणारी ‘भीमथडी जत्रा’ पुणेकरांना यंदा नव्या रूपात पाहायला मिळणार आहे. ‘भारतातील स्थानिक फुलं’ ही यंदाची थीम असल्याने ‘भीमथडी’च्या माध्यमातून देशातील स्थानिक वनस्पतींचे जतन केले जाणार आहे. ‘अॅग्रीकल्बरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट बारामती’, ‘भीमथडी फाउंडेशन व ‘महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी’ यांच्या सयुंक्त विद्यमाने आयोजित ही यात्रा २० ते २५ डिसेंबर दरम्यान सकाळी १० ते रात्री १० या वेळेत सिंचननगर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या मैदानात पार पडणार आहे, अशी माहिती जत्रेच्या आयोजक सुनंदा पवार यांनी सोमवारी (ता. ८) पत्रकार परिषदेत दिली. .जत्रेचे हे १९ वे वर्ष आहे. राज्यातील २४ हून अधिक जिल्ह्यासह देशातील १२ राज्यांमधून महिला बचत गट, महिला उद्योजिका यासह विविध कारागीर जत्रेत सहभागी होणार आहेत. तर खवय्यांसाठी ग्रामीण भागातील शाकाहारी व मांसाहारी भोजनाचे ८५ पेक्षा जास्त स्टॉल असणार आहेत. अर्बन-किचन गार्डनिंगमध्ये लहान जागेत, कमी खर्चात विषमुक्त भाजीपाला उत्पादन घरच्या घरी बनविता येईल याचे प्रात्यक्षिक पुणेकरांना जत्रेत पाहता येणार आहे. जत्रेत प्रवेश करतानाच नागरिकांना मुगल बागेच्या सौंदर्यावर आधारित फुलांनी सजविलेल्या भव्य प्रवेशद्वारावर स्वागत केले जाणार आहे, अशी माहिती पवार यांनी दिली..Pune News : देशाचा जीडीपी वाढण्यात सहकाराची मोठी मदत होईल - प्रा डॉ. दुर्गाडे; सन्मित्र सहकारी बँकेच्या वतीने पतसंस्थांसाठी सहकार मेळावा!.व्हीलचेअर व ‘नो प्लॅस्टिक झोन’यावर्षी ‘भीमथडी’त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्हीलचेअर उपलब्ध असून संपूर्ण जत्रा ‘नो प्लॅस्टिक झोन’ असणार आहे. पाळीव प्राणी, ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुलांनाही यावर्षी भीमथडीचा अनुभव घेता येईल. प्रशस्त पार्किंग आणि परतीच्या प्रवासासाठी स्वतंत्र रस्ता हे या वर्षीचे वेगळेपण आहे. जत्रेत येताना ग्राहकांनी कापडी पिशव्या आणाव्यात. जत्रेच्या नोंदणीसाठी व अधिक माहितीसाठी www.bhimthadijatra.com या संकेतस्थळावर संपर्क करावा, असे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे..देशातील हजारो महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी ‘भीमथडी जत्रा’ अनेक महिलांचा आत्मविश्वास वाढवत असून, महिलांना सामाजिक दृष्ट्या सक्षम करत आहे. आयोजक म्हणून आम्हांला याचा अभिमान आहे. यंदाच्या थीमद्वारे देशातील स्थानिक वनस्पतीचे जतन होईल, असा विश्वास आहे.सुनंदा पवार, आयोजक, भीमथडी जत्रा.जत्रेचे वैशिष्ट्य़ेविषमुक्त भाजीपाला उत्पादन निर्मितीची प्रात्यक्षिकेमिलेट उत्पादनासह विषमुक्त भाजीपालाभौगोलिक मानांकन (जीआय) असलेले पदार्थग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी बनविलेल्या हस्तकलानिरोगी जीवनशैलीला चालना देणारी उत्पादनेमुगल बागेच्या सौंदर्यावर आधारित फुलांनी सजविलेल्या भव्य प्रवेशद्वारावर स्वागत१२ राज्यांमधील महिला बचत गटांचा सहभागशाकाहारी व मांसाहारी जेवणाचे ८५ पेक्षा जास्त स्टॉल.Nashik Pune Railway : नाशिक-पुणे रेल्वे संगमनेरवरूनच जाणार! रेडिओ दुर्बिणीचे कारण अयोग्य; पर्यायी मार्गासाठी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा लढा.‘भीमथडी जत्रे’बाबबकधी ः २० ते २५ डिसेंबरकुठे ः सिंचननगर येथील कृषी महाविद्यालयाचे मैदानवेळ ः सकाळी १० ते रात्री १०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.