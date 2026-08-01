Bhor Solar Machinery Vandalism: भोंगवली वादग्रस्त प्रकल्पावर रात्रीच्या वेळी जाळपोळ कामगारांना मारहाण

किरण भदेनसरापूर: भोंगवली ता. भोर येथे चालू असलेल्या सोलर विज उपकेंद्र कामावर एक ऑगस्ट रोजी पहाटे एक ते दीड वाजले सुमारास मोठ्या जमावाने हल्ला करत कामावरील कंपनीच्या मशिनरी वाहने जनरेटर इत्यादी साहित्यांची जाळपोळ करत तेथील निवासी कामगारांना त्यांच्याकडील मोबाईल हिसकावून घेत फोडून मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. अज्ञात जमावावर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे काम चालू आहे.भोंगवली येथून साधारण एक किलोमीटर अंतरावर डोंगरात सुमारे 100 एकर क्षेत्रात सोलर वीज उपकेंद्र व हाय टेन्शन पावर लाईन चे काम चालू आहे या प्रकल्पास भोर तालुक्यातून मोठा विरोध होत आहे. याप्रकरणी विरोधासाठी कृती समिती देखील स्थापन झाली असून त्यांनी नुकतेच आंदोलनाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे..दरम्यान तारीख एक रोजी पहाटे दीडच्या सुमारास या चालू असलेल्या कामावर अज्ञात जमावा ने हल्ला करत जाळपोळ केल्याचे घटना घडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. पोलीस प्रशासनाला पहाटे या घटनेची माहिती मिळताच राजगड पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक संतोष जाधव यांनी मोठ्या फौज फाट्यासह घटनास्थळ तातडीने धाव घेतली..Ajit Doval Gen Z : राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवालांनी Gen Z वर केले वक्तव्य; पुण्यातील कार्यक्रमात युवकांना उद्देशून भाषण.पोलीस निरीक्षक संतोष जाधव यांनी माहिती देताना सांगितले की भोंगवलीच्या प्रस्तावित प्रकल्पावर काम चालू असल्या ठिकाणी तारीख एक ऑगस्ट रोजी पहाटे एक ते दीडच्या सुमारास 50 ते 60 जणांच्या जमावाने येऊन कंपनीच्या मशिनरीची ऑफिसची, वाहनांची जाळून नासधूस केली आहे यावेळी तेथे असलेल्या कामगारांना देखील मारहाण करण्यात आली आहे काही कामगारांच्या अंगावर पेट्रोल डिझेल टाकून जाळण्याचा देखील प्रयत्न झाला असून जमावातील काही जणांच्या हातात तलवारी कोयते व गावठी पिस्तूल देखील असल्याचे कामगारांनी सांगितले असल्याचे जाधव यांनी सांगितले आहे..या कामावरील कंपनीचे व्यवस्थापक सुधीर पिसाळ यांनी माहिती देताना सांगितले की दररोज पोलीस बंदोबस्तात दिवसभर काम चालू आहे सायंकाळी आम्ही अधिकारी वर्ग गेल्यावर मध्यरात्रीच्या सुमारास 50 ते 60 व्यक्तींच्या समूहाने या ठिकाणी हल्ला करत प्रचंड नासधूस केलेली आहे, कामगार वर्ग एवढा भयभीत झाला असून काही त्यातील काही कामगार रात्रीच पळून गेले आहेत याबाबत नुकसानीचा अंदाज घेऊन रिसर्च तक्रार दाखल करण्यात येत आहे..माझ्या कृतीची लाज वाटते, जे बोलले ते माफीलायक नव्हतं; PM मोदींना शिवीगाळ करणाऱ्या विद्यार्थीनीचा माफिनामा.घटनास्थळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी भोरचे प्रांताधिकारी,तहसीलदार यांनी भेट दिली असून पोलीस प्रशासनाचे वतीने ग्रामस्थांकडे चौकशी करण्यात येत आहे.घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही व रेकॉर्डचे देखील नुकसान करण्यात आले असून काही डीव्हीआर सुरक्षित असून ते आम्ही ताब्यात घेतले असल्याचे पोलीस निरीक्षक संतोष जाधव यांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.