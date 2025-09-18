Bhor Accident : भोर-शिरवळ मार्गावर अपघात; तरुणाचा जागीच मृत्यू

भोर : भोर-शिरवळ मार्गावरील उत्रौली आणि वडगाव डाळ गावांच्या दरम्यान मोटारीने दुचाकीला ठोकरल्याने राजेवाडी (ता. खंडाळा, जि. सातारा) येथील तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. अनिकेत अरुण शेडगे (वय ३१) असे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणाचे नाव आहे. हा अपघात मंगळवारी (ता. १६) रात्री साडेसातच्या सुमारास घडला. .याबाबत भोर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मयत अनिकेत मंगळवारी सायंकाळी दुचाकी (क्रमांक एमएच ११ बीसी ५२८२) वरून घरी राजेवाडीला निघाला होता. त्यावेळी अज्ञात वाहनाने त्याच्या दुचाकीला पाठीमागून धडक दिली. त्यामुळे तो जागीच ठार झाला. अपघातानंतर मोटारचालक अंधाराचा फायदा घेऊन मोटारीसह पसार झाला. .Shirpur Accident : शिरपूरजवळ पोलिसांच्या जीपचा अपघात; वाढदिवसाच्या दिवशीच एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू.याबाबत मयत अनिकेतचा भाऊ अजिंक्य याने भोर पोलिसांना खबर दिली. पोलिस हवालदार मच्छिंद्र कराडे, प्रियांका जगताप, यशवंत शिंदे, अभय बर्गे, विशाल मोरे, ज्ञानेश्वर शेडगे यांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेतली आणि अनिकेतला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. त्यावेळी डॉक्टरांनी त्यास मृत घोषित केले. पोलिसांनी अज्ञात वाहनचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..Accident News : साक्री-शिर्डी महामार्गावर भीषण अपघात; दोन सख्या भावांसह तिघांचा जागीच मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.