Bhor Accident : कार खड्ड्यात पडून एकाचा मृत्यू; भोर महाड मार्गावरील शिरगाव हद्दीतील घटना

Varandha Ghat : वरंधा घाटातील शिरगाव हद्दीत मध्यरात्री खोदलेल्या मोरीच्या खड्ड्यात कार पडून झालेल्या अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू, एकजण जखमी.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
हिर्डोशी : भोर महाड मार्गावरील वरंधा घाटातील शिरगाव (ता.भोर) हद्दीत रस्त्यावरील मोरी टाकण्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात पडून कारचा अपघात झाल्याची घटना रविवारी (ता.२९) मध्यरात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. यात एकाचा मृत्यू तर एकजण जखमी झाला आहे.

