Pune Bhor Child CCTV Video : पुण्यातील अत्याचार करून हत्या केलेल्या ४ वर्षीय चिमुकलीला नेताना सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर

Pune minor girl CCTV video : पुण्यातील भोर तालुक्याच्या नसरापूर गावातील ४ वर्षांच्या मुलीवर एका नराधम विकृत माणसाने अत्याचार करून निर्घृणपणे हत्या केल्याची घटना घडली. ही मुलगी नसरापूरला सुट्टीनिमित्त गेली होती. दुपारच्या वेळेत राममंदिर परिसरात खेळत असताना तिला आमिष दाखवून जवळच्या गुरांच्या गोठ्यात नेऊन निर्दयीपणे अत्याचार करुन खून केला. एक व्यक्ती त्या लहान चिमुकलीला नेताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालेत. आता पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतलं असून ग्रामस्थांचा संताप अनावर झाला..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. स्थानिकांच्या मदतीने संशयित आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले असून त्याच्याकडून सध्या कसून चौकशी सुरू आहे. घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथक दाखल झाले असून पंचनामा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ज्या गोठ्यात ही घटना घडली, त्या परिसरात पोलिसांकडून बारकाईने तपास केला जात आहे..तालुक्यातील नरसापूर परिसरात चार वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसर हादरला असून नागरिकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण पसरले आहे. सुट्टीमुळे आजोळीकडे आलेल्या या चिमुकलीला आरोपीने फूस लावून रस्त्यालगत नेले आणि तिच्यावर अत्याचार करून दगडाने ठेचून हत्या केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर मृतदेह झुडपात लपवण्याचाही प्रयत्न करण्यात आल्याचे समोर आले आहे..Pune crime news : पुण्यात चार वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचारानंतर दगडाने ठेचून हत्या; मृतदेह झुडपात लपवला, मुंबई-बंगळूर महामार्गावर लोकांचा आक्रोश.या घटनेनंतर परिसरातील महिलांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत असून आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. पोलिसांकडून सर्व बाजूंनी तपास सुरू असून या प्रकरणातील पुढील तपास जलदगतीने करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.