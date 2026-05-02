Pune Bhor Child CCTV Video : पुण्यातील अत्याचार करून हत्या केलेल्या ४ वर्षीय चिमुकलीला नेताना सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर

Pune crime news : पुण्यातील ४ वर्षीय चिमुकलीच्या अत्याचार व हत्या प्रकरणात मोठा धक्कादायक खुलासा. चिमुकलीला नेतानाचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आल्याने खळबळ उडाली.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Pune minor girl CCTV video : पुण्यातील भोर तालुक्याच्या नसरापूर गावातील ४ वर्षांच्या मुलीवर एका नराधम विकृत माणसाने अत्याचार करून निर्घृणपणे हत्या केल्याची घटना घडली. ही मुलगी नसरापूरला सुट्टीनिमित्त गेली होती. दुपारच्या वेळेत राममंदिर परिसरात खेळत असताना तिला आमिष दाखवून जवळच्या गुरांच्या गोठ्यात नेऊन निर्दयीपणे अत्याचार करुन खून केला. एक व्यक्ती त्या लहान चिमुकलीला नेताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालेत. आता पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतलं असून ग्रामस्थांचा संताप अनावर झाला.

pune
Crime News
crime news in marathi
bhor
cctv
Pune city police
cctv video
Bhor City
CCTV Camera
cctv footage
crime news marathi
child abuse
child mentality
Bhor Police action
CCTV footage viral