SP Sandeep Singh Gill Statement : भोर नसरापूर चिमुकलीवर अत्याचार हत्याप्रकरणाचा एसपी संदीपसिंग गिल यांनी सांगितला घटनाक्रम

Pune district crime news : पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे एका साडे तीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना काल उघडकीस आली. या घटनेमुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली असून पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत अवघ्या दीड तासात आरोपीला अटक केली आहे..पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपीला अल्पावधीत ताब्यात घेतले.या प्रकरणी राजगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीवर पॉक्सो कायद्यांतर्गत तसेच इतर गंभीर कलमांखाली गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. सध्या या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे..दरम्यान, या अमानुष घटनेनंतर परिसरात तीव्र भावना व्यक्त होत असून काही ठिकाणी नागरिक रस्त्यावर उतरल्याचेही समोर आले. मात्र पोलिसांनी नागरिकांना संयम राखण्याचे आवाहन केले असून तपास प्रक्रियेला सहकार्य करण्याचे सांगितले आहे.पोलिसांनी स्पष्ट केले की, आरोपीबाबत पूर्वी कोणतीही ठोस माहिती नसताना तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे त्याला अटक करण्यात आली. स्थानिक नागरिकांनीही तपासात सहकार्य केल्याचे पोलिसांनी नमूद केले..Pune Bhor Child CCTV Video : पुण्यातील अत्याचार करून हत्या केलेल्या ४ वर्षीय चिमुकलीला नेताना सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर.तसेच, या प्रकरणात तातडीने दोषारोपपत्र दाखल करून खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवावा, यासाठी पोलिस आग्रही आहेत. आरोपीविरुद्ध यापूर्वी १९९८ आणि २०१५ मध्येही गुन्हे दाखल झाले होते, मात्र तो त्यातून मुक्त झाला होता. आरोपी वयस्कर असून त्याची प्रवृत्तीही गुन्हेगारी स्वरूपाची असल्याची माहिती समोर आली आहे.या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.