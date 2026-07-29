Pune News: 'आमच्या जमिनी वाचवा!' भाेर तालुक्यातील ७१ गावांचा सरकारला इशारा, सोलर प्रकल्पाविरोधात मोठा एल्गार

नसरापूर : भोंगवली (ता. भोर) येथील तीन हजार केव्ही क्षमतेचे सोलर सबस्टेशन आणि ७१ गावांमधून जाणारे हाय टेन्शन टॉवर लाइनमुळे (उच्च दाब वीज वाहिनी) तालुक्याचा सधन भाग उद्ध्वस्त होत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प होऊ न देण्याचा निर्धार मेळाव्यात सर्वपक्षीय नेत्यांसह तालुक्यातील ७१ गावांतील ग्रामस्थांनी केला आहे. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.धांगवडी (ता. भोर) येथे मंगळवारी (ता.२८) महावितरणच्या प्रकल्पास विरोध करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या मेळाव्याचे आयोजन केले होते. यावेळी प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी याच मेळाव्यात सर्वपक्षीय कृती समितीची स्थापना करण्यात आली. यावेळी बाधितांनी शेतजमिनींच्या रक्षणासाठी प्रकल्प हद्दपार करण्यासाठी रणशिंग फुंकले.यावेळी रोहन बाठे म्हणाले की, सौर ऊर्जेसाठी प्रकल्प चांगला असेलही. परंतु तो आमच्याच तालुक्यात का? या अगोदर देखील भोरमधून अनेक शासकीय प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी संपादित झाल्या आहेत. आमच्या तालुक्याने त्याग करायचा व इतरांनी लाभ घ्यायचा. दरम्यान, संघर्ष मोठा असला तरी आम्ही सर्व पक्षीय नेते व ग्रामस्थ एकीचे दर्शन घडवून हा प्रकल्प हद्दपार करू, अशी ग्वाही चंद्रकांत बाठे यांनी दिली..यावेळी भोरचे माजी आमदार संग्राम थोपटे, भालचंद्र जगताप, जिल्हा सदस्य विक्रम खुटवड, उपसभापती विशाल कोंडे, पंचायत समिती सदस्य रोहन बाठे, पोपटराव सुके, कुलदीप कोंडे, चंद्रकांत बाठे, अमोल पांगारे, गणेश निगडे, महेश टापरे, गणेश खुटवड, नवनाथ कदम, भरत सोनवणे, पक्षीय कार्यकर्त्यांसह व बाधित शेतकरी उपस्थित होते. आरपीआयचे विठ्ठल गायकवाड यांनी मेळाव्याचे सूत्रसंचालन केले..‘प्रकल्प हद्दपार करू’भोंगवलीच्या ग्रामसभेत प्रकल्प विरोधी ठराव मंजूर केला गेला आहे. त्याची अंमलबजावणी न करता अधिकारीदेखील संबंधित खासगी कंपनीबरोबर असल्याचे दिसते. प्रकल्पाला सहकार्य न करता आपण सर्वजण मिळून प्रकल्प हद्दपार करू, असे जिल्हा परिषद सदस्य विक्रम खुटवड यांनी सांगितले.नको ते प्रकल्प राबवण्याचा घाटप्रकल्पाबाबत कुलदीप कोंडे म्हणाले की, गुंजवणी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी अगोदरच तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून आठ एकरच्या वर असलेले क्षेत्र काढून घेतले आहे. आता त्याच क्षेत्रातून टॉवर लाइन चालली आहे. आम्ही एमआयडीसी मागत आहोत ती देत नाही. मात्र नको ते प्रकल्प बळजबरी राबवले जात आहेत..पुढच्या पिढीला कोणती शेती दाखवू?भोर तालुक्यातील तीन हजार केव्ही क्षमतेचे सोलर सबस्टेशन व हाय टेन्शन टॉवर लाइनमुळे बाधित झालेले भोंगवली येथील शेतकरी कृष्णा लंके यांनी सांगितले की, आमच्या गावातील अडीच एकर क्षेत्रामधून तीन टॉवर जात आहेत. यामुळे आम्ही पूर्ण भूमिहीन झाल्यासारखेच आहोत. गावामधील एकूण ६०० एकर क्षेत्र बाधित होत आहे. त्यातील अडीचशे ते तीनशे शेतकऱ्यांची जमीन जाणार आहे. त्यामुळे आमच्या पुढच्या पिढीला आम्ही कोणती शेती दाखवायची?.NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.प्रकल्पाच्या राजपत्राची प्रसिद्धी, हरकती मागवणे ही कामे गुपचूप अंधारात का केली? आपल्याला व्यापक लढा उभारताना सर्वप्रथम प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्राला न्यायालयात आव्हान दिले पाहिजे. बाधित ७१ गावांच्या ग्रामसभांचे विरोधाचे ठराव घ्यावे लागतील. प्रखर आंदोलने देखील करावी लागतील. याच आठवड्यात पहिले आंदोलन करण्यात येईल.- संग्राम थोपटे, माजी आमदार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.