रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर भोरमध्ये दंडात्मक कारवाई
भोर, ता. ५ : शहरात रस्त्यावर व इतरत्र कचरा टाकणाऱ्यांवर आणि प्लॅस्टीकच्या पिशव्या वापरणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले आहेत. भोर शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी भोरवासीयांबरोबर शहरात येणाऱ्या नागरिकांनी व आठवडे बाजारात येणाऱ्या व्यावसायिकांनी नगरपालिका प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्याधिकारी गजानन शिंदे यांनी केले.
भोरवासीयांनी कचरा फक्त घंटागाडीतच टाकावा, असे आवाहन नगरपालिका प्रशासनाकडून वारंवार केले जात आहे. मात्र, काही नागरिक याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. यापुढे कचरा टाकणारे आढळल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे नगरपालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यासाठी नगरपालिकेने दोन पथके तयार केली आहेत. रस्त्यावरील सीसीटीव्ही तपासून आणि कचरा तपासून कचरा टाकणाऱ्या संबंधित कुटुंबाचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करणार असल्याचे नगरपालिकेचे आरोग्य विभाग प्रमुख महेंद्र बांदल यांनी सांगितले.
भोर शहरात नगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने स्वच्छतेसाठी अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. मात्र, काही नागरिकांकडून विशेषतः महिलांकडून त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. शहरातील गटारांमध्ये आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या रिकाम्या जागेत सर्रास कचरा टाकला जात आहे. याशिवाय आठवडे बाजारात आलेल्या व्यावसायिकांकडूनही कचरा हा गटारात टाकला जात आहे. काही सूज्ञ नागरिक आणि हॉटेलचालक शहरातून बाहेर जाणाऱ्या चारही मार्गावरील रस्त्याच्या कडेला पहाटे पहाटे कचरा टाकत आहेत. नगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने शहरात ओला व सुका कचरा गोळा करण्यासाठी दररोज सकाळी व दुपारी घंटागाड्या फिरत आहेत. त्यामध्ये कचरा गोळा करून तो कचरा डेपोमध्ये संकलित करून तेथे ओल्या कचऱ्यापासून खत आणि सुक्या कचऱ्यापासून विटा बनविल्या जात आहेत. परंतु, घंटागाडीच्या वेळेत जे नागरिक घरात नसतात ते आपला कचरा रात्रीच्या वेळी गुपचूप रस्त्याच्या कडेला टाकतात. मोकाट जनावरांकडून तो कचरा विस्कटला जातो आणि दुर्गंधी पसरते. काही ठिकाणी कचऱ्यामुळे गटारे तुंबली जात आहेत.