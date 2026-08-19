पुणे

विडी कामगाराची भूमिका

विडी कामगाराची भूमिका
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मंत्र्यांच्या बैठकीत कारखानदारांची निर्णयास संमती
‘कामगारमंत्र्यांच्या बैठकीला सर्व विडी कारखानदार उपस्थित होते. बैठकीत त्यांनी किमान वेतनाच्या निर्णयास संमती दिली होती. जीएसटी कमी झाल्याने कारखानदारांना १०० रुपयांची करबचत झाली आहे. घरभाडे भत्ताही रद्द झाला आहे. त्याचबरोबर प्रतिहजार ५० विडी बाद करण्याचा अधिकार कारखानदारांना आहे. केरळमध्ये ३७५ रुपये, तर कर्नाटकात २८२ रुपये किमान वेतन आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील किमान वेतनाच्या निर्णयाला विरोध करणे योग्य नाही.
- नरसय्या आडम, माजी आमदार, सोलापूर

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