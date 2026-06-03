Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी

पुणे: आगामी कुंभमेळ्यातील भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन पुणे रेल्वे प्रशासनाने शिर्डी (साईनगर) स्थानकाच्या विस्ताराचा निर्णय घेतला आहे. ६० कोटी रुपये खर्चून दोन नवीन फलाट आणि पाच स्टेबलिंग लाइन टाकल्या जाणार असून, यामुळे स्थानकाची क्षमता लक्षणीय वाढणार आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.शिर्डी स्थानकावर सध्या तीन फलाट असून, आता चार आणि पाच क्रमांकाचे दोन नवीन ‘आयलँड फलाट’ बांधले जातील, तसेच गाड्यांच्या पार्किंग आणि देखभालीसाठी पाच नवीन स्टेबलिंग लाइन (रेल्वेचा रेक काही काळासाठी थांबून ठेवण्याची जागा) तयार केल्या जाणार आहेत. सध्या येथून दिवसाला चार गाड्या सुटतात, मात्र या विस्तारानंतर गाड्यांच्या संख्येत मोठी वाढ करणे शक्य होईल. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर आणि वेगवान होणार आहे..शिर्डी स्थानकावरील पायाभूत सुविधांसाठी ६० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, डिसेंबर २०२६ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे स्थानकाची प्रवासी हाताळणी क्षमता वाढेल.- हेमंत कुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.असा होईल फायदा :१. नवीन फलाटांमुळे एकाच वेळी अधिक गाड्या स्थानकावर येऊ शकतील.२. स्टेबलिंग लाइनमुळे गाड्यांची स्वच्छता आणि देखभाल सुलभ होईल.३. पायाभूत सुविधांमुळे रेल्वे वाहतुकीचे नियोजन अधिक सुरळीत होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.