देशाची वाटचाल 'आत्मनिर्भर भारता'कडे; चिनी वस्तूंच्या खरेदीत मोठी घट

पुणे- आत्मनिर्भर भारत बनवण्यासाठी उद्योजकांनी केलेले प्रयत्न आणि त्याला नागरिकांकडून मिळालेला प्रतिसाद अत्यंत सकारात्मक असल्याचे चित्र गेल्या वर्षभरात झालेल्या खरेदीतून पाहायला मिळत आहे. देशातील 71 टक्के नागरिकांनी यंदा सण-सोहळ्यासाठी स्वदेशी वस्तूंची खरेदी केली आहे. तर केवळ 29 टक्के लोकांनी स्वस्तातील चिनी वस्तू घेतल्या आहेत. त्यामुळे 'मेड इन इंडिया' या संकल्पनेला प्रतिसाद मिळत असल्याचे 'लोकल सर्कल्स'च्या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. यावर्षी जून महिन्यात गलवान खोऱ्यात झालेल्या हल्ल्यात 20 भारतीय जवान शाहिद झाल्याने देशात चीन व चिनी वस्तूंच्या प्रति लोकांमध्ये चीड निर्माण झाली. त्यांनतर आत्मनिर्भर भारतची संकल्पना रुजू लागली. तसेच, आत्मनिर्भर भारतला बळ देण्यासाठी देशातील सर्वच प्रकारचे उद्योग व्यवसाय वस्तू आयात करण्याऐवजी स्वतः विविध प्रकारच्या टिकाऊ वस्तू बनवत आहेत. तर नागरिक देखील स्वदेशी वस्तुंना पसंती देत आहेत. त्यामुळेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा चिनी वस्तूंची खरेदी 19 टक्क्यांनी घटली आहे. गेल्यावर्षी चिनी वस्तू खरेदी करण्याची टक्केवारी 48 टक्के होती. यावर्षी ती 29 टक्क्यांपर्यंत खाली आहे. मोबाईल फोन सॅनिटायजेशनमुळे स्क्रीन, डिस्प्ले, टच पॅड खराब होण्याचे वाढले प्रमाण... सर्वेक्षणाचा लेखाजोखा : - सर्वेक्षणात 204 जिल्ह्यांतील नागरिकांचा समावेश

- सुमारे 14 हजार खरेदीदारांचा सहभाग

- खरेदीदारांमध्ये 66 टक्के पुरुष

- 33 टक्के महिला सहभागी

चिनी वस्तूंची खरेदी करण्याची ही होती कारणे - स्वस्त, वेगळी आणि टिकाऊ वस्तूची आस

- वस्तूंच्या किंमती कमी असल्यामुळे

- वस्तूंचे वेगळेपण

- बजेटमध्ये मिळणाऱ्या चांगल्या वस्तू सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष : (चिनी वस्तू घेणाऱ्या लोकांचे म्हणणे)

- चिनी वस्तुंच्या तुलनेत भारतीय वस्तू महाग

- एकदा वापराच्या वस्तूंच्या दर्जाबाबत लोक आग्रही नाहीत

- चिनी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा दर्जा भारतीय वस्तूं सारखा किंवा त्याहून चांगला असतो

