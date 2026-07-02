पुणे

Pune News: विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! डॉ. आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृहातील भोजन भत्ता वाढला; थेट खात्यात जमा होणार रक्कम

PMC hikes monthly food allowance for hostel students in Pune: महापालिकेच्या निर्णयामुळे भोजन भत्त्यात तब्बल १०५० रुपयांची वाढ; डीबीटीद्वारे थेट खात्यात जमा होणार अनुदान, ४०० विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा
Students Get Financial Boost as Monthly Hostel Meal Grant Raised to ₹3,200

Students Get Financial Boost as Monthly Hostel Meal Grant Raised to ₹3,200

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे: घोले रस्त्यावरील महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या जेवणासाठी प्रतिमहा दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात २१५० रुपयांवरून ३२०० रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय आज (ता. ३०) सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. ही रक्कम थेट बँक खात्यात (डीबीटी) जमा होणार आहे.

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