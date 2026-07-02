Pune News: विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! डॉ. आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृहातील भोजन भत्ता वाढला; थेट खात्यात जमा होणार रक्कम

पुणे: घोले रस्त्यावरील महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या जेवणासाठी प्रतिमहा दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात २१५० रुपयांवरून ३२०० रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय आज (ता. ३०) सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. ही रक्कम थेट बँक खात्यात (डीबीटी) जमा होणार आहे. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या या वसतिगृहात सध्या ४०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र, सध्या नियमितपणे १५७ विद्यार्थी प्रवेशित असून, त्यांना २०१७ पासून दरमहा २ हजार १५० रुपये डीबीटीद्वारे भोजनासाठी दिले जात होते. गेल्या नऊ वर्षांत अन्नधान्य, भाजीपाला तसेच खानावळींचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले असतानाही डीबीटीची रक्कम वाढविण्यात आली नव्हती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर आर्थिक ताण वाढला होता..वाढत्या खर्चामुळे विद्यार्थ्यांनी वारंवार महापालिका प्रशासनाकडे निवेदने देत डीबीटी वाढविण्याची मागणी केली होती. विद्यार्थ्यांनी प्रतिमहिना ४ हजार १५० रुपयांचा भोजन भत्ता देण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २६ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाचा आधार घेत महापालिकेने डीबीटीची रक्कम ३ हजार २०० रुपये करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. .या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिल्याने विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात समाज विकास विभागाने १.५० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, सध्याच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा सुमारे ५ लाख रुपये, तर वार्षिक सुमारे ४०.१९ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...गंभीर घटनांनंतर सुधारणाडॉ. आंबेडकर वसतिगृहातील अपुऱ्या सुविधा आणि डासांच्या वाढत्या प्रादुर्भावाबाबत विद्यार्थ्यांनी वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. त्याच काळात डेंगीमुळे दोन विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर महापालिकेवर टीका झाली होती. ‘सकाळ’ने या विषयात पाठपुरावा केल्यानंतर मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली होती. तसेच वसतिगृहातील स्वच्छता, आरोग्य सुविधा आणि देखभालीत सुधारणा सुरू केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.