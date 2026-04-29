रुपाली चाकणकर यांना मोठा धक्का, सख्ख्या भावाचा निवडणुकीत दारुण पराभव

राज्यात आज सरपंचपदाच्या पोटनिवडणुकीचा निकाल लागला. यात मस्साजोगच्या निवडणुकीकडे सर्वांचं लक्ष होतं. मस्साजोगमध्ये संतोष देशमुख यांच्या पत्नीला पराभवाचा धक्का बसला. तिथं स्वरुपानंद देशमुख यांनी विजय मिळवला. तर दुसरीकडे दौंडमध्ये राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली चाकणकर यांनाही धक्का बसला आहे. त्यांच्या सख्ख्या भावाचा दारुण पराभव झाला. .राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रूपाली चाकणकर यांना भोंदूबाबा खरात प्रकरणी महिला आयोगाचं अध्यक्षपद आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं महिला प्रदेशाध्यक्षपद गमवावं लागलं. त्यानंतर दौंडमधील नांदूर ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या निवडणुकीत भावाच्या पराभवाने आणखी एक धक्का बसल्याचं म्हटलं जात आहे..पहिल्या दिवसापासून सांगत होतो...; मस्साजोगच्या सरपंचपदाची निवडणूक जिंकल्यावर काय म्हणाले स्वरुपानंद देशमुख.नांदूर ग्रामपंचायत निवडणुकीत रुपाली चाकणकर यांचा सख्खा भाऊ संतोष बोराटे यांचा पराभव झाला. विशाल नरेंद्र थोरात यांनी संतोष बोराटे यांच्याविरोधात विजय मिळवला. बोराटे यांना ३०४ मतांनी पराभव पत्करावा लागला. संतोष बोराटे यांच्या कार्यपद्धतीमुळे गावात नाराजी होती. यातूनच बोराटे यांचा पराभव झाल्याची चर्चा आता रंगली आहे..मस्साजोगमध्ये संतोष देशमुखांच्या पत्नीचा पराभवमस्साजोगच्या सरपंचपदाच्या पोटनिवडणुकीसाठी मंगळवारी मतदान झालं होतं. ८४ टक्के मतदारांनी मतदान केलं होतं. बिनविरोधच्या विनंतीनंतरही स्वरुपानंद देशमुख हे निवडणूक लढवण्यावर ठाम होते. दुसऱ्या बाजूला संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर सहानुभूतीचा फायदा होईल असं देशमुख कुटुंबाला वाटत होतं. पण मतदारांनी स्वरुपानंद देशमुख यांच्या बाजूने कौल दिला. स्वरुपानंद देशमुख यांनी पहिल्या फेरीपासूनच मोठी आघाडी घेतली होती. त्यांनी ९२ मतांनी विजय मिळवला.