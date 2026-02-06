Pune : कायदेशीर पत्नी असताना दुसरे लग्न; सोशल मीडियावर फोटो-स्टेटस अपडेट करणे पतीला पडले महागात, जिल्हा परिषद उमेदवाराचीही अडचण?

थेऊर : पहिल्या पत्नीशी वैवाहिक नाते कायदेशीररीत्या अस्तित्वात असताना पतीने जाणीवपूर्वक व हेतुपुरस्सर दुसऱ्या महिलेशी दुसरे लग्न (Second Marriage Complaint) करून सहजीवन सुरू केले आणि सोशल मीडिया माध्यमांवर दुसऱ्या महिलेला पत्नी म्हणून दर्शवून फोटो, स्टेटस् व पोस्ट अपलोड करून मानसिक छळ केल्याप्रकरणी पीडित पत्नीने पतीसह दहा जणांवर फिर्याद दिल्यानंतर लोणी काळभोर (ता. हवेली) पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे दुसरी पत्नी जिल्हा परिषद निवडणुकीत एका राष्ट्रीय पक्षाकडून उमेदवारी मिळवून लढत देत आहे. (Wife Files FIR Against Husband Second Marriage).पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याप्रकरणी पिडीतेने दिलेल्या फिर्यादीवरून सिद्धेश्वर नामदेव काळभोर (पती), पूनम बाबूराव गायकवाड (दुसरी पत्नी), नवनाथ नामदेव काळभोर (दीर), स्नेहल नवनाथ काळभोर (जाऊ, सर्व रा. लोणी काळभोर), तसेच पतीचे नातेवाईक निर्मला चौधरी (पतीची मावशी, रा. लोहगाव, पुणे) नंदा उत्तम बोत्रे (पतीची मावशी), उत्तम बोत्रे (पतीच्या मावशीचे पती), दत्तात्रेय रंगनाथ भाडळे(पतीचे मामा), ऋषाली नीलेश बोत्रे (पतीचा मावस जाऊ) व प्रणाली स्वप्नील बोत्रे (पतीचा मावस जाऊ, सर्व रा. सालूमालू पारगाव, ता. दौंड)यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..Pune : लग्नाची बोलणी सुरू असतानाच काळाची झडप! बँकेतील लेखापाल युवकाचा पिसाळलेला कुत्रा चावल्याने 'रेबीज'ने मृत्यू, खामगाववर शोककळा.पीडितेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, पती सिद्धेश्वर काळभोर व पुनम गायकवाड हिने २३ जून २०२० रोजी व त्यानंतर तिच्या मोबाइलवरून माझे मोबाइलवर अश्लील भाषेत व्हॉट्सॲप मेसेज व टेक्स्ट मेसेज केले. तसेच, पतीसह वरील दहा जणांनी तिचा मानसिक छळ केला. तसेच, त्यांना तिच्या वैध विवाहाची पूर्ण माहिती असूनही त्यांनी पूनम गायकवाड यांच्यासोबत एकत्र काढलेला फोटो व पूनम गायकवाड हिचे नावापुढे सिद्धेश्वर काळभोर, असे नाव लावत असल्याचे फोटो स्टेटसला ठेवला व अनेक ठिकाणी फ्लेक्स लावून त्यास पाठिंबा दिल्याने तिची बदनामी झाली आहे..गावामध्ये जिल्हा परिषद प्रचारादरम्यान घरोघरी फिरून पूनम गायकवाड ही पीडितेच्या नवऱ्याची पत्नी असल्याबाबत प्रचार करीत आहे व व्हॉट्सॲप स्टेट्सला तसे ठेवत आहे. पीडितेची दोन मुलेही मोबाइलवर व्हॉट्सॲप स्टेट्स पहात असल्याने त्यांच्याही मनावर गंभीर परिणाम होत आहे, अशी तक्रार दिली. त्यावरून वरील १० जणांवर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.