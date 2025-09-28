पुणे

Pune Accident : पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर दुचाकी जळून खाक

Pune Bangalore Highway : बावधनमधील सूसखिंडजवळ दुचाकीने चालत्या स्थितीत अचानक पेट घेतला असून, चालक सुखरूप असून दुचाकी पूर्णतः जळून खाक झाली.
बावधन : पुणे-बेंगळुरू महामार्गालगत असलेल्या सूसखिंड येथील बावधन वाहतूक पोलिस चौकीजवळ चालत्या दुचाकीने पेट घेतला. ही घटना शनिवारी (ता. २७) सकाळी साडेआठ वाजता घडली.

