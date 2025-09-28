Pune Accident : पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर दुचाकी जळून खाक

बावधन : पुणे-बेंगळुरू महामार्गालगत असलेल्या सूसखिंड येथील बावधन वाहतूक पोलिस चौकीजवळ चालत्या दुचाकीने पेट घेतला. ही घटना शनिवारी (ता. २७) सकाळी साडेआठ वाजता घडली. .या घटनेत चालकाला कुठलीही इजा झाली नाही; परंतु दुचाकी (एमएच १२ एक्सबी ९१८१) पूर्णपणे जळून खाक झाली. घटनेची माहिती मिळताच बाणेर अग्निशामक दलाचे केंद्र अधिकारी विष्णू राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही आग विझवून दुचाकी रस्त्याच्या बाजूला घेतली. .Pune Crime : कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ परदेशात पसार.या पथकातील चालक सतीश कर्डुले, फायरमन सुमीत गाजरे, अजित बिचकुले, सौरभ जाधव, ऋषिकेश वाजे आदींनी या कारवाईत सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.