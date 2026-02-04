पुणे

Chakan Crime : बिरदवडीतील 'त्या' अनोळखीच्या खुनाचा उलगडा! वीस दिवसांच्या प्रयत्नानंतर तिघांना अटक, एका महिलेचा समावेश

अनोळखी तरुणाच्या खूनप्रकरणी वीस दिवसांच्या तपासानंतर तीन आरोपींना केली अटक. अनैतिक संबंधातून हा खून झाल्याचे झाले उघड.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
चाकण - बिरदवडी (ता. खेड) येथील अनोळखी तरुणाच्या खूनप्रकरणी वीस दिवसांच्या तपासानंतर तीन आरोपींना अटक केली आहे. त्यात एका महिलेचा समावेश आहे. अनैतिक संबंधातून हा खून झाल्याचे उघड झाला आहे.

