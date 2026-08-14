पुणे

बिरगुंडी सोसायटीची निवडणूक बिनविरोध

बिरगुंडी सोसायटीची निवडणूक बिनविरोध
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कळस, ता. १४ : बिरंगुडी (ता. इंदापूर) येथील बिरंगुडी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेची पंचवार्षिक निवडणूक नुकतीच पार पडली. यामध्ये संस्थेच्या सर्व १३ जागांवरील उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली.
कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे व जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य प्रतापराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली माजी सरपंच गणेश सांगळे व संस्थेचे माजी अध्यक्ष सतीश सांगळे यांच्या दोन्ही गटांमध्ये समझोता करत संस्थेची पंचवार्षिक निवडणूक बिनविरोध केली. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून संस्थेत निर्माण झालेले दोन गट व त्यांच्यातील अटीतटीचा वाद संपुष्टात आला आहे.
पोपट विठोबा सांगळे, तुकाराम नामदेव सांगळे, कृष्णा भाऊ सांगळे, मारुती नारायण सांगळे, अमोल रामदास खारतोडे, रामदास बबन सांगळे, शेखर भाऊ सांगळे, गणेश पोपट सांगळे यांची सर्वसाधारण मतदार संघातून, हौसाबाई नामदेव सांगळे, सविता सोमनाथ सांगळे यांची महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर, बापूराव अप्पा सांगळे यांची भ.ज./वि.ज./वि.मा.प्र. प्रवर्गातून, दीपक भागवत शिंदे यांची इतर मागास प्रवर्गातून, प्रमोद सुरेश लोंढे यांची अनु.जा.ज. प्रवर्गातून निवड झाली. अमर गायकवाड यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहिले.

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