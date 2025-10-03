पुणे

Velhe Theft : बारामती अग्रो लिमिटेडच्या पक्ष्यांची चोरी; वेल्हे पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

बारामती अग्रो लिमिटेड कंपनीच्या मालकीच्या ८४५ देशी पक्ष्यांची चोरी झाल्याची घटना आली समोर.
वेल्हे, (पुणे) - बारामती अग्रो लिमिटेड कंपनीच्या मालकीच्या ८४५ देशी पक्ष्यांची चोरी झाल्याची घटना समोर आली असून, वेल्हे पोलीस ठाण्यात याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

फिर्यादी डॉ. राकेश विलासराव तिडके (वय-४६ वर्षे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, आरोपींनी कंपनीच्या करारानुसार दिलेल्या पक्ष्यांना परत न करता परस्पर विक्री केली होती. ही घटना २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सकाळी ५:२५ वाजता आस्कवडी (ता. राजगड, जि. पुणे) येथे घडली असून, पक्षी चेलाडी फाटा नसरापूर (ता. भोर, जि. पुणे) येथे मिळून आले आहेत.

