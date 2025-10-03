Velhe Theft : बारामती अग्रो लिमिटेडच्या पक्ष्यांची चोरी; वेल्हे पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

वेल्हे, (पुणे) - बारामती अग्रो लिमिटेड कंपनीच्या मालकीच्या ८४५ देशी पक्ष्यांची चोरी झाल्याची घटना समोर आली असून, वेल्हे पोलीस ठाण्यात याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.फिर्यादी डॉ. राकेश विलासराव तिडके (वय-४६ वर्षे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, आरोपींनी कंपनीच्या करारानुसार दिलेल्या पक्ष्यांना परत न करता परस्पर विक्री केली होती. ही घटना २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सकाळी ५:२५ वाजता आस्कवडी (ता. राजगड, जि. पुणे) येथे घडली असून, पक्षी चेलाडी फाटा नसरापूर (ता. भोर, जि. पुणे) येथे मिळून आले आहेत..डॉ. तिडके यांच्या माहितीनुसार, १५ जुलै २०२५ रोजी बारामती अग्रो लिमिटेड कंपनीने ओम रमेश करंजावणे (राहणार: किरकटवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे) यांना कायदेशीर करार करून आस्कवडी येथील शेडवर ९,९०० देशी पक्षी संवर्धनासाठी दिले होते..करारानुसार हे पक्षी परत करण्याचे बंधन असताना, ओम करंजावणे याने परस्पर ८४५ पक्षी अक्षय रामदास भांडे आणि भीमा रामदास काटे (दोघेही राहणार: उरळ, ता. शिरूर, जि. पुणे) यांना विकले. आरोपींनी पक्षी स्वतःच्या गाडीत भरून नेले असता, ते नसरापूर फाट्याजवळ मिळून आले..फिर्यादी यांनी सांगितले की, आरोपींना कंपनीच्या मालकीची माहिती असूनही, आर्थिक फायद्यासाठी ही चोरी केली गेली आहे. यामुळे कंपनीला मोठा आर्थिक फटका बसला असून, आरोपींनी मिळून हा कट रचला..याबाबत वेल्हे पोलिस ठाण्यात ओम रमेश करंजावणे, अक्षय रामदास भांडे, भीमा रामदास काटे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन खामगळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार ज्ञानदीप धिवार अधिकचा तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.