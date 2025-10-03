पुणे

Dasara 2025: कंबरेला दोरी बांधून ७७ वर्षीय पुजाऱ्याने ओढल्या बारा बैलगाड्या; बिरोबाचा पारंपारिक दसरा महोत्सव

Traditional Biroba Dasara Mahotsav in Ambegaon witnessed by thousands of devotees: बिरोबाच्या दसरा परंपरेची राज्यभरात चर्चा असते. पुजारी यांनी तब्बल बारा बैलगाड्या ओढून परंपरा अखंडीत ठेवली आहे.
सुदाम बिडकर ः सकाळ वृत्तसेवा
पारगाव: जारकरवाडी ता. आंबेगाव येथे पारंपारिक पध्दतीने दसरा सण उत्साहात साजरा करण्यात आला. दसऱ्यानिमित्त आयोजीत श्री. बिरोबा देवाच्या उत्सवानिमित्त हरिकीर्तन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते.

७७ वर्षीय पुजारी गणपत येमना मंचरे यांनी कमरेला बांधलेल्या दोरीच्या साह्याने देवाच्या मानाच्या १२ बैलगाड्या ओढल्या. हा पारंपारिक कार्यक्रम पाहण्यासाठी परिसरातील हजारो भाविक उपस्थित होते.

