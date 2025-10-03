Dasara 2025: कंबरेला दोरी बांधून ७७ वर्षीय पुजाऱ्याने ओढल्या बारा बैलगाड्या; बिरोबाचा पारंपारिक दसरा महोत्सव

पारगाव: जारकरवाडी ता. आंबेगाव येथे पारंपारिक पध्दतीने दसरा सण उत्साहात साजरा करण्यात आला. दसऱ्यानिमित्त आयोजीत श्री. बिरोबा देवाच्या उत्सवानिमित्त हरिकीर्तन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. ७७ वर्षीय पुजारी गणपत येमना मंचरे यांनी कमरेला बांधलेल्या दोरीच्या साह्याने देवाच्या मानाच्या १२ बैलगाड्या ओढल्या. हा पारंपारिक कार्यक्रम पाहण्यासाठी परिसरातील हजारो भाविक उपस्थित होते..या परिसरातील भाविकांचे श्रध्दास्थान असलेल्या श्री. बिरोबा देवाच्या उत्सवानिमित्त दहा दिवस हरीकीर्तन महोत्सव, भजनासह दररोज रात्री सवाद्य धनगरी ओव्या गायल्या गेल्या. गुरुवारी दसऱ्याच्या दिवशी सायंकाळी पाच वाजता पुजारी गणपत मंचरे यांना पंरपरेनुसार हळद लावण्यात आली. त्यानंतर त्यांना झेंडुच्या फुलांच्या मुंडवळ्या बांधुन त्यांची ढोल, डफ व ताशांच्या गजरात बिरोबाच्या नावाने चांगभलच्या जयघोषात पिवळ्या धमक भंडाऱ्याची उधळण करत ग्रामप्रदक्षिणा काढण्यात आली. .Sand Mining Ban: राज्यात अवैध वाळू उपसा बंद करण्याचे आदेश; मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका निकाली.यावेळी येथील तरुणांनी पारंपारिक धनगरी गजीनृत्य सादर केले. पांडुरंगाच्या मंदिरासमोर एकाला एक दोरीच्या साह्याने बांधलेल्या लाकडी बैलगाड्या पुजारी गणपत मंचरे यांनी कमरेला बांधलेल्या दोरीच्या साह्याने काही अंतर ओढत नेल्या. हा पारंपारिक कार्यक्रम पाहण्यासाठी परिसरातील हजारो भाविक उपस्थित होते. यानंतर बिरोबाच्या मंदिरात महाआरतीचा कार्यक्रम झाला. .दसरा महोत्सवादरम्यान शरद बँकेचे संचालक दौलत लोखंडे, भीमाशंकरचे संचालक रामचंद्र ढोबळे, उद्योजक रमेश लबडे, सरपंच प्रतीक्षा बढेकर, सचिन टाव्हरे, माजी सरपंच रुपाली भोजणे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हा प्रमुख सुरेश भोर, भाजपा तालुका अध्यक्ष किरण वाळुंज, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला तालुकाध्यक्ष पुजा वळसे पाटील, सोसायटी अध्यक्ष खंडू भोजणे, उद्योजक दत्ताराम वैद, रामहरी देवडे आदींनी भेटी देऊन शुभेच्छा दिल्या. .Video: अन् त्याने जोरात आईला ओढलं; तीन वर्षांच्या चिमुकल्याने पाच सेकंदात वाचवला आईचा जीव.कार्यक्रमाची व्यवस्था नवनाथ मंचरे, नवनाथ भांड, कचरदास भोजणे, अविनाश तागड, मंगेश भोसले, सत्यवान भोसले, अविनाश पवार, एकनाथ भांड, गोरक्षनाथ भांड, पोपट भोजणे, उत्तम मंचरे, दीपक पाचपुते, रविंद्र भांड व गावातील तरुणांनी पाहिली. सूत्रसंचालन प्रतीक्षा भांड, निवृत्ती भांड, भागाजी भांड यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.