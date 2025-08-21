पुणे : जन्म आणि मृत्यू या प्रत्येकाच्या जीवनातील दोन महत्त्वाच्या घटना आहेत. या दोन्ही घटनांची नोंद शासनदरबारी होणे बंधनकारक आहे. शहरी भागात ही नोंदणी महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत किंवा छावणी मंडळात तर, ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीमार्फत केली जाते. जन्म व मृत्यूची नोंदणी अनिवार्य असून ती करावी, असे आवाहन राज्य आरोग्य माहिती व जीवनविषयक आकडेवारी कार्यालयाच्या उपसंचालक डॉ. बबिता कमलापूरकर यांनी केले आहे..सरकारी रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालये तसेच खासगी रुग्णालये त्यांच्याकडे झालेल्या जन्म किंवा मृत्यूच्या नोंदणीसाठी जबाबदार आहेत. घरी झालेल्या जन्म किंवा मृत्यूची माहिती संबंधित कुटुंब प्रमुखाने नोंदणी अधिकाऱ्यास द्यावी लागते. वसतिगृह, धर्मशाळा यांसारख्या ठिकाणी घटना घडल्यास तेथील प्रमुखाने नोंद करावी. सार्वजनिक ठिकाणी नवजात शिशू अथवा मृतदेह आढळल्यास पोलिसांनी नोंदणी अधिकाऱ्यास माहिती देणे आवश्यक असते..नोंदणी झाल्यावर पहिली प्रत मोफत मिळते, त्यानंतर शुल्क आकारले जाते. नोंदीमध्ये दुरुस्ती करण्याची परवानगीही काही अटींवर दिली जाते. परदेशात झालेल्या जन्माची नोंद त्या देशातील भारतीय दूतावासात केली जाऊ शकते आणि त्यावर आधारित भारतात प्रमाणपत्र मिळवता येते, मात्र परदेशात झालेल्या मृत्यूची नोंद भारतात होत नाही, असे डॉ. कमलापूरकर यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.