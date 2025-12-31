Uday Samant: भाजपबरोबरची युती तुटलेली नाही: उद्योगमंत्री उदय सामंत; परस्परविरोधी वक्तव्यांनी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांत संभ्रम!

पुणे : ‘पक्षाचे पदाधिकारी भावनेच्या भरात भाजपसोबतची युती तुटली असे म्हणाले असतील. परंतु, मुंबई-पुण्यासह सर्वच महापालिकांमध्ये महायुतीचा भगवा फडकविण्यासाठी आम्ही एकदिलाने कार्यरत आहोत. कुठेही महायुती तुटलेली नसून, मी अधिकृतपणे याची घोषणा करत आहे,’ असे शिवसेना नेते तथा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. .लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...तसेच आतापर्यंत पुण्यात किती एबी फॉर्म भरले, याबाबत निश्चित माहिती उपलब्ध नसून, तीन तारखेला चित्र स्पष्ट होईल, असेही ते म्हणाले.आज शिवसेना शहरप्रमुख नाना भानगिरे यांनी युती तुटल्याचा उच्चार करत सर्व जागा लढवणार असल्याचे सांगितले. शिवसेनेचे महानगर प्रमुख रवींद्र धंगेकर यांनीही महायुती तुटल्याने स्वबळावर लढण्याचे संकेत दिले. .त्यानंतर विजय शिवतारे यांनी महायुती शाबूत असल्याचे सांगितले. शिवसेनेतील पदाधिकाऱ्यांच्या परस्परविरोधी वक्तव्यांनी भाजप-शिवसेना युतीबाबत संभ्रम निर्माण झाला असताना सामंत यांनी युती शाबूत असल्याचा पुनरुच्चार केला..सामंत म्हणाले, ‘‘पुण्यात महायुतीचे जागावाटप ‘सिक्रेट’ आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पक्षप्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या चर्चेत अंतिम निर्णय होईल. दरम्यान, अर्ज भरण्याची मुदत संपत असल्याने शिवसेनेकडून जिंकणाऱ्या उमेदवारांनाच ‘एबी’ फॉर्म दिला आहे. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.राज्यातील सर्व २९ महापालिकांमध्ये महायुती एकजूट असून, काही ठिकाणी एकमत न झाल्याने दोन्ही पक्षांनी इच्छुकांना ‘एबी’ फॉर्म दिले आहेत. मात्र, अर्ज माघारीच्या मुदतीच्या आत प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीत महायुतीच्या जागावाटपाचे सूत्र निश्चित होईल.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.