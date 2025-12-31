पुणे

Uday Samant: भाजपबरोबरची युती तुटलेली नाही: उद्योगमंत्री उदय सामंत; परस्परविरोधी वक्तव्यांनी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांत संभ्रम!

BJP Shiv Sena Alliance latest update: उद्योगमंत्री सामंत यांची महायुती शाबूत असल्याची घोषणा; शिवसेना पदाधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम
Shiv Sena Minister Uday Samant addresses media explaining the reason behind the Cabinet Meeting absence.

Shiv Sena Minister Uday Samant addresses media explaining the reason behind the Cabinet Meeting absence.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘पक्षाचे पदाधिकारी भावनेच्या भरात भाजपसोबतची युती तुटली असे म्हणाले असतील. परंतु, मुंबई-पुण्यासह सर्वच महापालिकांमध्ये महायुतीचा भगवा फडकविण्यासाठी आम्ही एकदिलाने कार्यरत आहोत. कुठेही महायुती तुटलेली नसून, मी अधिकृतपणे याची घोषणा करत आहे,’ असे शिवसेना नेते तथा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
pune
uday samant
political
election
district
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com