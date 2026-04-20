Pune News : नारी शक्ती सन्मान विधेयकावरून भाजप - काँग्रेस आमनेसामने; सभागृहात गोंधळाचे वातावरण

पुणे - संसदेत मांडलेले नारी सन्मान विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर भाजप आक्रमक झाले. त्याचे पडसाद सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. भाजप नगरसेविकांनी काँग्रेसच्या निषेधाच्या जोरदार घोषणा देत काँग्रेस गटनेत्यांच्या बाकासमोर गोंधळ घातला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या काँग्रेसच्या गट नेत्यांसह नगरसेवक - नगरसेविकांनी ही भाजपच्या विरोधात घोषणा दिल्या. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेच्या सुरुवातीलाच मोठ्या प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला..केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी विशेष अधिवेशनात नारी शक्ती सन्मान विधेयक मांडले होते. विरोधकांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर हे विधेयक नामंजूर झाले. त्यावरून, भाजपकडून दिल्लीसह देशभर काँग्रेसच्या विरोधात निषेध नोंदविण्यात आला.दरम्यान, सोमवारी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सुरू झाली. सभा सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच नगरसेविका निवेदिता एकबोटे, वर्षा तापकीर, मानसी देशपांडे, स्वरदा बापट यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या नगरसेविकांनी महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या आसनसमोरील परिसरात काँग्रेस विरुद्ध घोषणा देण्यास सुरुवात केली..'नारी फुल नही चिंगारी है', 'नारी शक्ती विधेयकास विरोध करणाऱ्या काँग्रेसचा धिक्कार असो' अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर भाजपच्या महिला नगरसेवकांचा मोर्चा काँग्रेस पक्षाचे गटनेते चंदुशेठ कदम यांच्या आसनाच्या दिशेने वळाला. अचानक उद्भवलेल्या या प्रंसगानंतर काँग्रेसच्या नगरसेविका देखील भाजपच्या विरोधात घोषणा देत समोरासमोर आल्या..दरम्यान, भाजपच्या नगरसेविकांच्या समर्थनार्थ भाजप नगरसेवक, पदाधिकारी पुढे आले. त्यामुळे काँग्रेसचे गटनेते कदम यांच्यासह नगरसेवक अरविंद शिंदे, प्रशांत जगताप, काँग्रेसचे अन्य नगरसेवक ही आक्रमक झाले. दोन्ही पक्षाचे नगरसेवक समोरासमोर आल्याने गोंधळात भर पडली, वातावरण आणखीनच तापले. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज अर्धा तास विलंबन सुरू झाले.