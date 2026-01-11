पुणे: ‘‘अजित पवारांनी भाजपचा महाभ्रष्टाचारी पक्ष असा उल्लेख केला आहे. तरीही पवार यांनी गोचिडासारखे सत्तेला चिकटून राहणे बरे नव्हे. अजित पवारांनी लोकशाहीला चिरडण्याचे काम केले. आता सत्तेत एकत्र राहून एकमेकांवर आरोप करतात. रंग बदलणाऱ्या प्राण्यालाही लाजवणारे हे बहुरूपी सत्तेचे सौदागर पुण्याची संस्कृती विकत घ्यायला निघाले असून पुणेकरांनी या दोघांनाही बाजूला करावे,’’ असे आवाहन करत ‘भाजप आणि अजित पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत,’’ अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पुण्यात केली..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.काँग्रेस भवनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी पक्षाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन जोशी, प्रदेश खजिनदार ॲड. अभय छाजेड, माजी आमदार दीप्ती चवधरी, प्रवक्ते गोपाळ तिवारी, माजी नगरसेविका नीता रजपूत आदी उपस्थित होते. सपकाळ म्हणाले की, आधी पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, सरकारचा पाठिंबा काढावा मग खुशाल आरोप करावेत. .अजित पवारांचा आरोप सहन करण्याइतके देवेंद्र फडणवीस लाचार कसे, असा सवाल करत फडणवीस यांनी पवार यांना मंत्रिमंडळातून बरखास्त करावे, अशी मागणीही सपकाळ यांनी केली. निवडणूक आयोगावर टीका करताना सपकाळ म्हणाले, ‘‘नगरपालिका निवडणुकीत भाजप व मित्रपक्षांनी निवडणूक आयोग आणि प्रशासन दोन्ही यंत्रणांचा वापर करून निवडणुकांचे ‘फिक्सिंग’ केले आहे. .मतदार यादीतील घोळ कायम असून निवडणूक आयोगाचा धाक उरलेला नाही. आचारसंहिता पाळली जात नाही. जिल्हा दंडाधिकारी व पोलिस काम करत नाहीत. त्यामुळे राज्यात खुल्या वातावरणात पारदर्शी पद्धतीने निवडणूक होतच नाही. अजित पवार यांना पार्थ पवारांच्या घोटाळ्याबद्दल विचारले की ते ‘जय जिनेंद्र, जय जैन बोर्डिंग’ म्हणतात. याचाच अर्थ दोन्ही पक्ष भ्रष्ट आहेत,’’ असा टोलाही त्यांनी लगावला..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.सपकाळ म्हणाले...बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला स्वीकृत नगरसेवक करण्यामुळे भाजपसह सत्ताधाऱ्यांचा खरा चेहरा समोर आलामहायुतीला गुंडांची, बलात्काऱ्यांची गरज भासते आहेमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कळीचा नारद आहेतराज्यातील बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था, गुंडगिरी, फोन टॅपिंग, घोटाळे, जातिधर्मांतील वाद वाढलेकाँग्रेसची शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षासोबत आघाडी आहे. आम्ही ९८ जागा लढवत आहोतनिवडणुकीनंतर काँग्रेसचा कायापालट होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.