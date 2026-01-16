Pune Municipal Election Result : ‘मॅजिक फिगर’ कोण गाठणार? प्रशासकराज संपून कारभारी ठरणार

पुणे - मतदान झाल्यानंतर आता महापालिकेतील सत्ता ताब्यात घेण्यासाठीची ‘मॅजिक फिगर’ कोण गाठणार, महापालिकेचा कारभार कोण हाती घेणार, याची प्रतीक्षा अखेर उद्या (शुक्रवारी) संपुष्टात येणार आहे. प्रशासकीय राज संपुष्टात येऊन, खऱ्या अर्थाने लोकप्रतिनिधींचा कारभार महापालिकेत सुरू होणार आहे..महापालिकेच्या १६५ जागांसाठी एक हजार १५५ उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यापैकी दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने उर्वरित १६३ जागांसाठी आज मतदानाची प्रक्रिया पार पडली. काही प्रभागांत चार, तर काही प्रभागांत पाच प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर अपक्ष उमेदवार रिंगणात उतरले होते..परिणामी एक महिन्यांपासून महापालिकेतील सत्ता हाती घेण्यासाठी तीव्र स्पर्धा लागली होती. आज मतदानाच्या निमित्ताने ही स्पर्धा मतदान पेटीत बंद झाली. उद्या सकाळी दहा वाजल्यापासून मतमोजणीस सुरुवात होणार आहे. दुपारपर्यंत सर्व चित्र स्पष्ट होणार आहे.मतदानाची सांगता झाल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी ‘सत्ता आमचीच येणार’, ‘आमच्या शिवाय महापौर ठरणार नाही’, असे दावे करण्यात सुरुवात केली आहे..२०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत शंभर जागांवर बाजी मारत भाजपने एकहाती सत्ता घेतली होती. ८३चा आकडा गाठण्यात व पुन्हा सत्तेची सूत्रे हाती घेण्यात भाजप यशस्वी होणार का, हा औत्सुक्याचा विषय ठरणार आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने या निवडणुकीत रंगत आणली. त्यामुळे भाजपची ही घोडदौड रोखण्यास राष्ट्रवादीला यश येणार का, हादेखील कळीचा मुद्दा ठरणार आहे..गेल्या निवडणुकीत जेमतेम दहाचा आकडा गाठणारी काँग्रेस यंदा दोन अंकी संख्या गाठणार का, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि मनसे यांची युती महापालिकेत किती जागा मिळवणार अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे उद्या दुपारपर्यंत मिळणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.