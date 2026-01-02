पुणे

Pune Election 2026 : पुण्यात भाजपचा श्रीगणेशा! प्रभाग ३५ मध्ये दोन उमेदवार बिनविरोध विजयी

Pune Local Body Election News : पुणे महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ३५ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने दोन जागांवर बिनविरोध विजय मिळवून निवडणुकीत आपले खाते उघडले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सिंहगड : येथील प्रभाग क्रमांक 35 मध्ये अर्ज माघारी घेण्याच्या दिवशी क आणि ड गटातील अर्ज दाखल केलेल्या सर्व उमेदवारांनी माघार घेतल्याने भारतीय जनता पक्षाचे दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यामुळे ब गटातून मंजुषा नागपुरे आणि ड गटातून श्रीकांत जगताप बिनविरोध विजयी झाले आहेत.

