Pune Election 2026 : पुण्यात भाजपचा श्रीगणेशा! प्रभाग ३५ मध्ये दोन उमेदवार बिनविरोध विजयी

सिंहगड : येथील प्रभाग क्रमांक 35 मध्ये अर्ज माघारी घेण्याच्या दिवशी क आणि ड गटातील अर्ज दाखल केलेल्या सर्व उमेदवारांनी माघार घेतल्याने भारतीय जनता पक्षाचे दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यामुळे ब गटातून मंजुषा नागपुरे आणि ड गटातून श्रीकांत जगताप बिनविरोध विजयी झाले आहेत..उर्वरित दोन उमेदवारांपैकी ज्योती गोसावी यांच्या विरोधात उबाठा च्या नयना हनमघर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार गट) अडव्होकेट हर्षदा गायकवाड असे दोन उमेदवार तर सचिन मोरे यांच्या विरोधात कॉंग्रेसचे धनंजय पाटील रिंगणात आहेत.प्रभाग ३५ ब सर्व साधारण महिला या गटातून मंजुषा दीपक नागपुरे या बिनविरोध विजयी झाले आहेत.त्यांच्या विरोधातील अयोध्या शशिकांत पासलकर आणि पल्लवी पासलकर, तृप्ती काळोखे यांनी अर्ज माघारी घेतला..Latest Marathi News Live Update: देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी जाणून घ्या एका क्लिकवर.. .प्रभाग ३५ ड सर्व साधारण या गटातून श्रीकांत शशिकांत जगताप हे देखील बिनविरोध विजयी झाले आहेत. त्यांच्या विरोधातील त्यांच्याच पक्षातील माजी नगरसेवक विकास दांगट यांनी पक्षादेशानुसार अर्ज माघारी घेतला तसेच समीर रुपदे, आश्विन शिंदे, भरत भुरट यांनी अर्ज माघारी घेतला. अखेर नितीन गायकवाड यांनी देखील अर्ज माघारी घेतल्या श्रीकांत जगताप बिनविरोध निवडून आले. दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्यासाठी विकास दांगट यांनी सूत्र हलविळ्यांचे बोललले जात आहे..दोन उमेदवार बिनविरोध झाल्याने आता केवळ अ गट नांगरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) आणि क गटासाठी निवडणूक होणार आहे. अ गटात तीन उमेदवार असून क गटात दोन उमेदवार आहे 35 या प्रभागात एकूण 13 उमेदवारांनी माघार घेतली. मंजूषा नगपुरे आणि श्रीकांत जगताप यापूर्वी २०१२, २०१७ आणि २०२६ असे तीन वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांच्या बिनविरोध निवडून येण्याने भारतीय जनता पक्षाने पुण्यात ऐतिहासिक विजय मिळवला असून आपले खाते उघडले आहे..