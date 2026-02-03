Pune Municipal Corporation : महापौर पदासाठी पुण्यात तिरंगी संघर्ष; भाजप, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवारी अर्ज दाखल

पुणे : महापालिका निवडणुकीत भाजपने दुसऱ्यांदा एकहाती सत्ता आणल्यानंतर मंगळवारी भाजपने महापौर, उपमहापौर पदासाठी आपले अर्ज दाखल केले. त्याचवेळी कॉंग्रेस पक्षानेही भाजपला विरोधाची भूमिका कायम ठेवत दोन्ही पदांसाठी आपले उमेदवार दिले. तर, राज्यातील भाजपसमवेत महायुतीमध्ये असणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेही ऐनवेळी महापौर, उपमहापौर पदासाठी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल करत महापौर, उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत "ट्विस्ट' निर्माण केला आहे. त्यामुळे महापौर, उपमहापौर पदासाठी आता भाजप, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष अशी तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे..महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपने सलग दुसऱ्यांदा एकहाती सत्ता आणली. यावेळी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने तब्बल ११९ जागांवर विजय मिळवीत महापालिकेवर आपला जम बसविला. दरम्यान, मंगळवारी महापौर व उपमहापौर पदासाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत होती. त्यानुसार, भाजपकडून महापौर पदासाठी मंजूषा नागपुरे, तर उपमहापौर पदासाठी भाजप-रिपब्लिकन पक्षाचे (आठवले गट) परशुराम वाडेकर यांची निवड केली. त्यानुसार, नागपुरे व वाडेकर यांनी अर्ज दाखल केले. दरम्यान, केंद्र, राज्याप्रमाणे कॉंग्रेस पक्षाने महापालिकेतही विरोधी भूमिका कायम ठेवत महापौर, उपमहापौर पदासाठी आपले उमेदवार दिले. शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी महापौर पदासाठी अश्विनी लांडगे यांची, तर उपमहापौर पदासाठी साहिल केदारी यांच्या नावाची घोषणा केली, त्यानंतर लांडगे व केदारी यांनी आपले अर्ज दाखल केले..PMC News : पुणे महापालिकेच्या महापौरपदासाठी भाजपकडून मंजूषा नागपुरे, उपमहापौरपदासाठी परशुराम वाडेकर यांची निवड.दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून महापौर, उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत उमेदवार न देण्याबाबत मंगळवारी सकाळपासून चर्चा होती. कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी "राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाल मत म्हणजे भाजपला मत, हे आम्ही यापूर्वीच सांगितले होते', याचा माध्यमांशी बोलताना पुनरुच्चार केला. त्यानंतर, काही वेळातच सूत्रे फिरली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गटनेते ऍड.निलेश निकम, शहराध्यक्ष सुनील टिंगरे व आमदार चेतन तुपे यांची बैठक होऊन त्यामध्ये चर्चा झाली. .पक्षाच्या वरिष्ठांसमवेतही पदाधिकाऱ्यांनी संवाद साधला. त्यानंतर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेही ऐनवेळी महापौर, उपमहापौर पदासाठी अर्ज भरण्याचे निश्चित केले. त्यानुसार, महापौर पदासाठी शीतल सावंत, तर उपमहापौर पदासाठी दत्ता बहिरट यांची नावे निश्चित करून सावंत व बहिरट यांनी तत्काळ आपले अर्ज दाखल केले. प्रारंभी महापौर, उपमहापौर पदासाठीची निवडणूक केवळ औपचारिकता वाटत होती, मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या बैठकीनंतरच्या नाट्यमय घडामोडीनंतर तिरंगी लढतीत रूपांतर झाले आहे..राष्ट्रवादी कॉंग्रेस लढणार की माघार घेणार ?महापौर, उपमहापौर पदाची निवडणूक आता तिरंगी होणार हे निश्चित झाले आहे. येत्या सोमवारी (ता.९) महापौर, उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीसाठीची मतदान प्रक्रिया होणार आहे. त्याच दिवशी उमेदवारी अर्ज माघार घेण्यासाठी १५ मिनिटांचा कालावधी मिळणार आहे. त्यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष महापौर, उपमहापौर पदाची निवडणूक लढणार की त्यातून माघार घेणार हे स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.