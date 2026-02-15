तुम्ही शिवरायांचे मावळे की टिपूची औलाद? भाजपचा काँग्रेसला सवाल; पुण्यात दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते आमने-सामने

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिपू सुलतानची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांशी केल्यानं राज्यभरातून निषेध व्यक्त केला जात आहे. भाजपकडून आक्रमक भूमिका घेत थेट काँग्रेस कार्यालयाच्या गेटवर मोर्चा नेण्यात आला आहे. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी माफी मागावी अशी मागणी भाजपने केलीय. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सन्मानासाठी आम्ही इथं आलोय. तुम्ही छत्रपती शिवरायांचे मावळे आहात की टिपू सुलतानची औलाद आहात याचं उत्तर द्या अशा शब्दात भाजपने विचारणा केलीय..भगव्या झेंड्याखाली येऊन छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हणा, तुम्ही बिळात लपून बसलायत. प्रदेशाध्यक्षांचं समर्थन करताय, त्यांचा बचाव करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत असल्याची टीकाही भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केली. छत्रपती शिवाजी महाराज हे हिंदूंचं आराध्य दैवत आहे. महाराज ही आमची अस्मिता आहे. अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना टिपू सुलतानशी करून मुस्लिमांचं लांगुलचालन करायचंय. किती वर्षे काँग्रेस मुस्लिमांचे तळवे चाटणार असा प्रश्नही भाजपच्या समर्थकांनी विचारला..टीपू सुल्तानच्या अंगठीवर राम कोरलेलं, गांधी ते कलाम यांनीही टीपूबद्दल लिहिलंय; ओवैसींचा भाजपवर हल्लाबोल.पुण्यातील काँग्रेस कार्यालयावर भाजपने आक्रमक होत आंदोलन केलं. यावेळी दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते आमने-सामने आल्यानं तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. भाजपकडून काँग्रेस कार्यालयात घुसण्याचा इशारा देण्यात आला होता. तर काँग्रेसने भाजपच्या आंदोलनाला आम्ही जशास तसं उत्तर देऊ असा इशारा दिला..भाजपकडून राहुल गांधी आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या फोटोंच्या पोस्टरला जोडे मारण्यात आले. तसंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि काँग्रेसविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.