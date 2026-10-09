Pune News : प्रदेशाध्यक्षांच्या कार्यक्रमाला भाजप नगरसेवकांची दांडी; बेशिस्त वर्तनामुळे निघणार खरडपट्टी

पुणे - विधान परिषद निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ फोडण्यासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आलेले असताना या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाकडे भाजपच्या अनेक नगरसेवकांनी पाठ फिरवली. काही जण आले आणि तोंड दाखवून काही वेळाने निघून गेल्याचे प्रकार घडले आहेत. याची पक्षाने गंभीर नोंद घेतली असून, पक्ष शिस्तीला फाटा देणाऱ्या नगरसेवकांची खरडपट्टी काढली जाणार आहे. .पुणे महापालिकेत भाजपचे ११९ निवडून आलेले आहेत. तर स्वीकृत सात असे एकूण १२६ नगरसेवक आहेत. एवढी मोठी ताकद असतानाही पक्ष संघटनेच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण देऊनही नगरसेवक गैरहजर राहात आहेत. नगरसेवकांनी या कार्यक्रमांना उपस्थित राहावे, सक्रियपणे सहभाग घ्यावा, पदवीधर निवडणुकीसाठी नगरसेवकांनी नोंदणी करून घ्यावी, अशा सूचना अनेकदा करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे पुणे शहरात जास्त नोंदणी झालेली नाही..पुण्यात आज विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा शुभारंभ मॉडर्न महाविद्यालयाच्या सभागृहात पार पडला. या कार्यक्रमासाठी नगरसेवकांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. बरेचसे नगरसेवक या कार्यक्रमाच्या आधी उपस्थित होते. कार्यक्रमाला सुरुवात झाल्यानंतर एक एक करून अनेक नगरसेवक सभागृहातून बाहेर पडण्यास सुरुवात केल्याचे पक्षाच्या नेत्यांच्या निदर्शनास आले..कार्यक्रम शेवटच्या टप्प्यात आलेला असताना संघटनेतील पदाधिकारी, कार्यकर्ते हे सभागृहात होते, पण उपस्थितांमध्ये नगरसेवकांची संख्या मोजकीच होती. त्यामुळे नाराज झालेले सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी व्यासपीठ सोडून सभागृहात जाऊन शेवटपर्यंत कोण कोण उपस्थित होते याची यादी तयार केली. त्यामुळे नगरसेवकांच्या या बेफिकरीची कार्यक्रमानंतर चर्चा रंगली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.