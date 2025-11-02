पुणे

Khadakwasla Politics : ... तर सामूहिक राजीनामे देऊ; खडकवासला मतदारसंघातील भाजपच्या बैठकीत इशारा

BJP Workers Threaten Mass Resignations : खडकवासला मतदारसंघातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी स्थानिक उमेदवाराला संधी न मिळाल्यास सामूहिक राजीनामे देण्याचा इशारा आमदार भीमराव तापकीर यांना दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
सिंहगड रस्ता : खडकवासला मतदारसंघातील भारतीय जनता पक्षाच्या माणिकबाग येथे झालेल्या बैठकीत कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामे देण्याचा इशारा आमदार भीमराव तापकीर यांना दिला.

