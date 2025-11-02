Khadakwasla Politics : ... तर सामूहिक राजीनामे देऊ; खडकवासला मतदारसंघातील भाजपच्या बैठकीत इशारा

सिंहगड रस्ता : खडकवासला मतदारसंघातील भारतीय जनता पक्षाच्या माणिकबाग येथे झालेल्या बैठकीत कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामे देण्याचा इशारा आमदार भीमराव तापकीर यांना दिला. .माणिकबाग येथील अनुश्री हॉल येथे खडकवासला मतदार संघातील प्रभाग क्रमांक ३३, ३४ आणि ३५ मधील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच झाली. यावेळी पक्षाचे नवे-जुने पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. भाजपमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक उमेदवार आयात केले जातात; तसे केले जाऊ नये, जुन्या जाणते अनुभवी कार्यकर्ते- पदाधिकाऱ्यांपैकी कोणालाही उमेदवारी द्यावी, असा सूर सगळ्यांनी आळवला. .Crime: स्वतःला देव समजणारा राक्षस! ३५० जणांना संपवलं, ११० अल्पवयीन मुलींचा समावेश, कारण... वाचा सर्वात कुख्यात सिरीयल किलरची कहाणी.या बैठकीस सुरुवातीला आमदार तापकीर उपस्थित नव्हते, मात्र त्यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून आमदारांना तत्काळ बैठकीच्या ठिकाणी बोलविण्यात आले. आमदार आल्यानंतर सर्व कार्यकर्त्यांनी आपली भावना व्यक्त केली. भाजपत सध्या असलेल्या कोणत्याही कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांना उमेदवारी द्यावी पक्षासाठी आम्ही निष्ठेने काम करू. मात्र, गेल्या निवडणुकीत झाले त्याप्रमाणे यंदाच्या निवडणुकीत आयात केलेले उमेदवार आमच्या माथी मारू नका. अन्यथा सामूहिक राजीनामे पक्षाकडे सुपूर्त करण्यात येतील असा इशारा सर्व कार्यकर्त्यांनी दिला..‘‘लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत प्रामाणिकपणे कार्य करणाऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत संधी दिली जाईल; संघटनेच्या कोणत्याही कार्यकर्त्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही आणि कार्यकर्त्यांची भावना वरिष्ठ पातळीवर पोहोचवेल,’’ असे आश्वासन आमदार तापकीर यांनी यावेळी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.