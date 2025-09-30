Ravindra Chavan: सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी : रवींद्र चव्हाण

पुणे : पूरग्रस्त नागरिक व शेतकऱ्यांना मदत करणे ही सरकारची प्रथम जबाबदारी आहे. सरकार हे पालकाप्रमाणे ठामपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे. केंद्र सरकारकडूनही लवकरच पूरग्रस्तांना मदत मिळणार आहे,’’ असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले. .पुणे दौऱ्यावर आले असता चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळे मोठी हानी झाली. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनाही आपल्यापरीने मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. जमा झालेली मदत सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करून गरजूंपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे..CM Devendra Fadnavis : सगळे निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना मदत करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा.अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्ह्यांत नद्यांना पूर आला आहे. शेतजमिनीमधील माती, पिके वाहून गेली आहेत. अनेक दिवस पीक पाण्यात राहिल्याने नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी, विरोधकांकडून राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी होत आहे. त्यावर चव्हाण यांनी उत्तर देणे टाळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.