PMC News : पुणे महापालिकेच्या महापौरपदासाठी भाजपकडून मंजूषा नागपुरे, उपमहापौरपदासाठी परशुराम वाडेकर यांची निवड

Pune municipal corporation news : पुणे महापालिकेच्या महापौरपदासाठी भाजपकडून मंजूषा नागपुरे, तर उपमहापौरपदासाठी रिपब्लिकन पक्षाच्या परशुराम वाडेकर यांनी अर्ज दाखल केला. भाजपच्या एकहाती सत्तेमुळे महापौरपदाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिका निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळविणाऱ्या भाजपकडून मंगळवारी मंजूषा नागपुरे यांनी महापौर पदासाठी, तर रिपब्लिकन पक्षाचे (आठवले गट) परशुराम वाडेकर यांनी उपमहापौर पदासाठी आपला अर्ज दाखल केला. भाजपच्या प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत नागपुरे व वाडेकर यांनी आपला अर्ज दाखल केला. महापालिका निवडणूक बिनविरोध लढून आल्यानंतर आता नागपुरे यांना महापौरपदाची संधी प्राप्त झाली आहे.

