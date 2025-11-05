Pune News : भाजपने कंबर कसली! मोहोळ, बीडकर, लांडगे, कुल आणि जगताप यांच्याकडे दिली महत्वाची जबाबदारी

पुणे - आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी भाजपने कंबर कसली आहे. पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि पुणे ग्रामीण दक्षिण (बारामती), पुणे ग्रामीण उत्तर (मावळ) या भागांसाठी निवडणूक प्रभारी म्हणून केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे जबाबदारी दिली आहे. तर निवडणूक प्रमुख म्हणून माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर, आमदार महेश लांडगे, राहुल कुल आणि शंकर जगताप यांची नियुक्ती केली आहे..येत्या तीन महिन्यांमध्ये राज्यभरात नगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत.या निवडणुकींची व्यूहरचना करणे, उमेदवारांची चाचपणी करून त्यांची यादी अंतिम करणे, त्याचा प्रस्ताव प्रदेशाकडे पाठवणे, आवश्यक तेथे बाहेरील उमेदवारांचा पक्ष प्रवेश करून घेणे, मतदान केंद्राची रचना लावून घेणे अशी कामे संघटनेकडून केली जातात. यामध्ये निवडणूक प्रभारी आणि निवडणूक प्रमुख यांची भूमिका महत्त्वाची असते..भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी भाजपच्या दृष्टीने संघटनात्मक ७५ जिल्ह्यांसाठी निवडणूक प्रमुखांची आणि निवडणूक प्रभारींची नियुक्ती केली आहे. याची यादी आज सायंकाळी जाहीर करण्यात आली.पुणे शहर, पुणे ग्रामीण, उत्तर मावळ, पुणे दक्षिण, बारामती आणि पिंपरी चिंचवड असे चार संघटनात्मक जिल्हे पुण्यामध्ये आहेत. यासाठी निवडणूक प्रभारी म्हणून मुरलीधर मोहोळ यांची नियुक्ती केली आहे..पुणे शहराचे निवडणूक प्रमुख म्हणून गणेश बिडकर, उत्तर मावळचे निवडणूक प्रमुख आमदार महेश लांडगे, दक्षिण बारामतीचे निवडणूक प्रमुख आमदार राहुल कुल आणि पिंपरी चिंचवडचे निवडणूक प्रमुख म्हणून आमदार शंकर जगताप यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.पुणे शहर वगळता अन्य तीन ठिकाणी भाजपने विद्यमान आमदारांकडे निवडणुकीची जबाबदारी दिलेली आहे. मात्र पुण्यात माजी सभागृह येथे गणेश बिडकर यांच्याकडे ही जबाबदारी दिलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.